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Рябков: новый раунд переговоров России и США по вооружению пройдет в начале 2022 года
Армия
Рябков: новый раунд переговоров России и США по вооружению пройдет в начале 2022 года
wikipedia.org  /  The Official CTBTO Photostream / CC BY 2.0

Москва, 6 ноября. Представители России и США проведут новый раунд переговоров по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, консультации могут пройти уже ближайшее время. На данный момент переговоры ожидаются в январе 2022 года.

«Графика нет четкого, может быть и после Нового года, в январе», — сообщил дипломат.

Ранее заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов объявил о возобновлении переговоров с Соединенными Штатами по стратегической стабильности после длительного перерыва. Стороны уже приступили к обсуждению обширного списка вопросов, касающихся нераспространения вооружения, заметил он.

Прошлым летом в Женеве состоялась встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. В рамках саммита главы двух государств утвердили совместное заявление по стратегической стабильности.

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