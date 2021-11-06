Рябков: новый раунд переговоров России и США по вооружению пройдет в начале 2022 года

Москва, 6 ноября. Представители России и США проведут новый раунд переговоров по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, консультации могут пройти уже ближайшее время. На данный момент переговоры ожидаются в январе 2022 года.

«Графика нет четкого, может быть и после Нового года, в январе», — сообщил дипломат.

Ранее заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов объявил о возобновлении переговоров с Соединенными Штатами по стратегической стабильности после длительного перерыва. Стороны уже приступили к обсуждению обширного списка вопросов, касающихся нераспространения вооружения, заметил он.

Прошлым летом в Женеве состоялась встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. В рамках саммита главы двух государств утвердили совместное заявление по стратегической стабильности.