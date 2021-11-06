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Россияне смогут бесплатно получить второе образование в сфере искусств с 2022 года
Общество
Россияне смогут бесплатно получить второе образование в сфере искусств с 2022 года
pixabay.com  /  Engin Akyurt

Москва, 6 ноября. Жители России получат возможность бесплатно получить второе или последующее высшее образование в области искусства уже с 2022 года.

Получить еще одно высшее образование можно будет в десяти ведущих профильных вузах страны. Об этом сообщили в пресс-службе российского кабмина.

«Порядок такого приема, а также перечень вузов и специальностей утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

В список университетов попали Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Российский институт театрального искусства (ГИТИС) и ряд других. При этом в перечень специальностей вошли режиссура театра, кино и телевидения, литературное творчество звукорежиссура аудиовизуальных искусств и так далее.

«Отбор абитуриентов на бесплатное второе высшее образование будет проходить на конкурсной основе. Претендентам не придется сдавать ЕГЭ, однако их ждут творческие и профессиональные испытания, а также собеседование», — добавили в кабмине.

Затем соискатели, набравшие наибольшее количество баллов, будут зачислены на бесплатные места. Кроме того, отбор претендентов с высшим образованием будет проводиться отдельно от абитуриентов, поступающих в вузы в первый раз.

День преподавателя высшей школы отпразднуют в России 19 ноября. Соответствующий приказ подписал глава Министерства образования и науки Валерий Фальков.

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россия образование искусство
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