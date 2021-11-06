Татьяна Тарасова встала с инвалидного кресла ради объятий с Ильей Авербухом

Москва, 6 ноября. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова встала с инвалидного кресла ради совместной фотографии с фигуристом и постановщиком ледовых шоу Ильей Авербухом.

Тренер стала зрителем ледового спектакля «Анна Каренина», постановщиком которого выступил Авербух. В своем Instagram-аккаунте Тарасова опубликовала фотографию, которую ей прислали подписчики. На снимке она запечатлена стоящей на ногах рядом с фигуристом, при этом видно, что ради этого она встала с инвалидного кресла. С двух сторон легенд спорта окружают поклонники.

«Вчера на спектакле Ильи Авербуха «Анна Каренина». Всем браво! Спасибо болельщикам за фото и видео», — эмоционально подписала кадр мастер спорта СССР международного класса.

Для Татьяны Тарасовой встать с инвалидного кресла — серьезное волевое решение. Уже многие годы она страдает от сильных болей в спине и проблем с суставами. Восемь лет назад она перенесла серьезную операцию по замене позвонков.

Постановка «Анна Каренина», согласно описанию на официальном сайте, представляет собой грандиозный ледовый спектакль с неожиданными режиссерскими решениями. Главные роли исполняют олимпийские бронзовые призеры, чемпионы мира — Оксана Домнина и Максим Шабалин.

Несмотря на состояние своего здоровья, Тарасова ведет довольно активный образ жизни. Уже несколько сезонов подряд она является главной судьей в проекте «Ледниковый период». Ранее стало известно, что во время одного из выпусков она отчитала Авербуха за падение фигуристки Татьяны Волосожар.