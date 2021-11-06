Конец эпохи Нетаньяху: как бывший премьер Израиля цепляется за власть

Иерусалим, 6 ноября. Израильский министр жилищного строительства Зеев Элькин заявил о политической смерти бывшего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который после своего свержения не отказывается от претензий на власть.

«Эпоха Нетаньяху в израильской политике закончилась», — сказал Элькин.

Министр произнес эти слова после того, как не осталось никаких сомнений в принятии Израилем новых государственных бюджетов на 2021-2022 годы, что и было сделано в ночь с 4 на 5 ноября. Данное событие имеет чрезвычайно важное значение для правящей коалиции, состоящей из группы разнонаправленных партий, часть из которых имеют взаимоисключающую идеологию.

Knesset passes 2022 budget, capping key win for Bennett-led coalition#Israel pic.twitter.com/403UEbTTrF — Grossman ???????????????? (@yair_grossman) November 6, 2021

Дело в том, что если бы Кнессет не смог утвердить бюджет на текущий год до 14 ноября, то правительство оказалось бы автоматически распущено и последовали бы досрочные парламентские выборы (с 2019 года их было пять именно по этой причине). На такой исход делал ставку Нетаньяху, лишившийся премьерской должности несколько месяцев назад и фактически оказавшийся в оппозиции к действующему руководству.

Несмотря на разногласия в коалиции, в результате многодневных дебатов был принят документ о распределении средств на 2021 год (последние 2,5 года Израиль жил на основе бюджета, принятого в 2018 году) в размере 191,4 миллиарда долларов, и на 2022 год — 179,8 миллиарда долларов.

За первый бюджет проголосовали 61 депутат против 59, а за второй — 59 против 56 при пятерых воздержавшихся.

Liberman says budget defeat shows Netanyahu has ‘lost his magic,’ is washed up - The Times of Israel https://t.co/aJvrumjAMS — The USA Posts (@TheUSAposts) November 6, 2021

Столь малый перевес объясняется острой политической борьбой в самом Кнессете, текущий виток которой продолжается с мая 2021 года. В результате последних внеочередных выборов к власти пришла разношерстная коалиция, объединившаяся против Нетаньяху. В итоге до 2023 года премьер-министром является Нафтали Беннет, после которого также на два года данную должность займет Яир Лапид. Это может быть предотвращено за счет провала голосования по бюджету, однако теперь как минимум до 2023 года текущее правительство однозначно остается у власти.

Действующая коалиция опирается на минимальное парламентское большинство — 61 мандат из 120. Она состоит из восьми партий: центристских «Еш Атид» и «Кахоль-Лаван», правых «Новая надежда» и «Ха-Ямин ха-Хадаш», левоцентристской социал-демократической «Авода», крайне-правой «Наш дом — Израиль», социал-демократической «Мерец» и исламистской арабской «РААМ».

Israel lawmakers approve budget in key win for ruling coalition • FRANCE 24 English https://t.co/8YU3bVx45K — SearchBeat.com (@travelerapps) November 5, 2021

Как можно заметить, значение даже одного голоса в данной ситуации велико, и на протяжении последних месяцев свергнутый коалицией Нетаньяху работал над склонением малых партий к выходу из сложившегося блока. Определенные ставки делались на арабскую «РААМ», так как за несколько дней голосования Беннет принял решение о возведении 3 200 новых израильских жилищ на Западном берегу реки Иордан. Однако каким-то образом действующему премьеру удалось договориться с арабской партией.

«Это важный шаг в политическом процессе интеграции», — прокомментировал принятие бюджета Мансур Аббас, лидер «РААМ».

В итоге Нетаньяху фактически оказался надежно «отодвинутым» от власти и теперь стоит перед необходимостью сохранить своих сторонников и авторитет в возглавляемой им партии «Ликуд», некоторые члены которой желают ухода политика в отставку. Впрочем, сам он отступать не намерен.

«Коалиция распространяла слух о том, что Нетаньяху уйдет из политики, как только бюджет будет утвержден. Но дело в том, что бюджет принят, а Нетаньяху все еще здесь. Нет никаких признаков того, что он собирается уйти на пенсию. На самом деле верно как раз обратное», — сообщил источник из окружения экс-премьера в комментарии для Al-Monitor.

Вероятно, бывший глава израильского правительства рассчитывает на будущие конфликты среди союза партий, что дало бы ему шанс провалить голосование по бюджетам на 2023-2025 годы.

After his failure to block Israel's new budget, Netanyahu is now focused on preserving his political alliance and status as head of the Likud. https://t.co/1hIgQnG0PH via @mazalm3 — Al-Monitor (@AlMonitor) November 6, 2021

Примечательно, что сам Нетаньяху в свое время пришел к власти, собрав схожую правящую коалицию путем включения в нее ортодоксальных и русскоязычных партий. Это произошло в 1996 году после того, как годом ранее был убит премьер-министр Ицхак Рабин. Молодой политик, как и объединенные им силы, обвинялся в косвенном подстрекательстве к заказному убийству.

Сейчас Нетаньяху также возглавляет оппозиционную коалицию правых и ультраортодоксальных партий. Значительная часть его электората — выходцы из низших экономических и социальных слоев израильского общества. Опираясь на этот факт, экс-премьер раскритиковал принятый государственный бюджет.