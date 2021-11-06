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Василий Титов вошел в состав исполкома FIG
Спорт
Василий Титов вошел в состав исполкома FIG
TACC  /  Егоршин Валентин

Анталья, 6 ноября. Россиянин Василий Титов избран в состав исполнительного комитета Международной федерации гимнастики (FIG).

Пресс-служба FIG сообщила, что президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов стал новым членом исполкома. Выборы прошли в ходе конгресса организации в турецкой Анталье. Кроме Титова в состав исполкома вошли Яни Тансканен, Юссеф Аль-Таббаа, Алехандро Пениче, Мария Фумеа, а также Ли Ли Леун. Глава ФСГР собирался переизбраться на пост вице-президента FIG, который он занимал с 2012 года, однако проиграл выборы.

Ранее гимнастки Дина и Арина Аверины рассказали о приглашении Авербуха в шоу «Ледниковый период». Принять участие в популярном телепроекте многократным чемпионкам мира предложил Илья Авербух.

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