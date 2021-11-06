Ксения Бородина поразила жюри «Ледникового периода» выступлением в образе женщины-вамп

Москва, 6 ноября. Известная телеведущая Ксения Бородина наконец-то смогла добиться успеха на популярном телешоу «Ледниковый период». Звезда, выступающая в паре с фигуристом Дмитрием Соловьевым, поразила жюри своим мастерством.

Перед началом нового выпуска Бородина и коллега по ледовой площадке актриса Янина Студилина занимали последнее и предпоследнее место. Звезда «Дома-2» осталась в проекте очередной раз лишь благодаря мощной поддержке своих поклонников.

Однако многодневное пребывание среди аутсайдеров проекта помогло разозлить Бородину и Соловьева, в связи с чем они представили зрителям Первого канала шикарный номер. Ведущая появилась в образе гадалки, одетой в стиле женщины-вамп. По сюжету номера к ней на сеанс приходит послушный мальчик в рубашке и очках.

Судьи с восторгом восприняли постановку участников проекта. Общий балл Бородиной и Соловьева составил 11,84. Члены жюри отметили, что восхищены результатами катания ведущей. Однако фигуристка Татьяна Навка заявила, что не могла не поставить высший балл паре.

«Не могла не поставить 6,0, это ваш лучший номер, хорошая задумка, номер вам идет. Давала в этой роли такой секс, увереннее стояла на ногах. У нас практически у всех совпали оценки. Невозможно устоять, сердце радуется», — призналась член жюри.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Ведяшкин

Фигурист Максим Траньков признался, что впервые за все выпуски Ксения Бородина выступала на льду как самостоятельная единица, а не как «висящая на партнере» звезда.

«Эта программа лучшая. Это не просто было висение на Диме, как до этого», — подчеркнул судья.

Ранее стало известно, что соревнующаяся с Бородиной Студилина не смогла удержаться в шоу. Звезда сериала «Ранетки» расплакалась, обратившись с благодарственной речью к судьям.