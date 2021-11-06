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Садальский рассказал, в честь кого Олег Ефремов создал театр «Современник»

Шоу-бизнес
Садальский рассказал, в честь кого Олег Ефремов создал театр «Современник»
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 6 ноября. Актер Станислав Садальский на своей странице в Instagram неожиданно рассказал практически сакральную тайну об основании театра «Современник». Артист пояснил, что создатель величайшего театра РФ Олег Ефремов создал его в честь своей первой супруги Лилии Толмачевой, пишет Teleprogramma.pro

«Когда-то ее первый муж Олег Ефремов забрал из театра “Моссовета”, где Толмачева триумфально играла Нину в “Маскараде” с Мордвиновым. Придумал и создал театр “Современник” для Лили. Юрий Завадский посчитал это предательством и навеки приказал вытравить имя Толмачевой из списков служивших в театре. Эдуардо де Филиппо после театрального спектакля “Никто” назвал ее великой русской итальянкой», — вспоминает Станислав Садальский. 

По словам артиста, величайшая актриса кино из-за этого инцидента «просвистела» свою карьеру в кино. Он пояснил, что в те годы «Современник» считался театром-изгоем и спектакли оттуда не снимали на пленку.

Напомним, актриса Лиля Толмачева ушла из жизни в августе 2013 года в возрасте 81 года. Именно она создала на сцене «Современника» множество актерских работ, превратившихся в классику отечественного театра.

Ее основные роли: Ирина в «Вечно живых» (1956) Виктора Розова, Валя в «Продолжении легенды» (1958) Анатолия Кузнецова, Ирина в «Друге детства» (1961) Михаила Львовского, Надя в «Старшей сестре» (1962) Александра Володина, Елизавета Александровна в «Обыкновенной истории» (1966) Розова (по Ивану Гончарову), Никулина в «С любимыми не расставайтесь» (1972) Володина, Ива в «Эшелоне» (1975) Михаила Рощина, Мария‑Антуанетта во «Вдове Капет» (1986) Лиона Фейхтвангера, Нина Григорьевна в «Титуле» (1993) Александра Галина, Миссис Хиггинс в «Пигмалионе» (1994) Бернарда Шоу и многие другие.

Ранее сообщалось, как ветераны сочли некоторые фразы из постановок в «Современнике» оскорблением. 

 

 

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Все новости / Шоу-бизнес / Садальский рассказал, в честь кого Олег Ефремов создал театр «Современник»
современник олег ефремов Лиля Толмачева
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