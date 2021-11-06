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Оператор Gascade вновь зафиксировал остановку прокачки газа по «Ямал — Европе»
Экономика
Оператор Gascade вновь зафиксировал остановку прокачки газа по «Ямал — Европе»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Берлин, 6 ноября. Прокачка голубого топлива в ФРГ по трубопроводу «Ямал — Европа» вновь остановлена, начался реверс, сообщает европейский газотранспортный оператор Gascade.

В системе Gascade впервые с 30 октября появилась информация об уточненных заявках на транзит газа по российскому газопроводу на немецкий рынок — порядка 1,3 млн кубометров в час. Поставки возобновились 4 ноября. До этого заявки на прокачку отсутствовали.

Минэкономики Германии ранее заявило, что не располагает информацией о прекращении экспорта газа на территорию страны по трубопроводу «Ямал — Европа». В ведомстве уточнили, что речь идет, вероятно, о направлении потока голубого топлива, который проходит не с востока на запад, как обычно, а с запада на восток.

Цены на газ в Европе по-прежнему демонстрируют волатильность. Так, по итогам пятничных торгов на лондонской бирже ICE стоимость фьючерсов приблизилась к 900 долларам за тысячу кубометров. Рекордный максимум — 1937 долларов — был достигнут 6 октября, после чего топливные котировки начали интенсивно снижаться.

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германия gascade ямал европа прокачка газа
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