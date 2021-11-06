Тарасова похвалила Агату Муцениеце за чувственное танго в шоу «Ледниковый период»

Москва, 6 ноября. Актриса Агата Муцениеце привела судей в восторг новым выступлением на льду в проекте «Ледниковый период». Тренер Татьяна Тарасова высоко оценила успехи артистки.

Агата Муцениеце борется за победу в новом сезоне телепроекта «Ледниковый период». Актриса тщательно готовится к выступлениям в паре с фигуристом Александром Энбертом, однако команду не раз критиковали за ошибки на льду.

Очередной выход Муцениеце к публике оказался значительно удачнее. Актриса продемонстрировала чувственное танго, которое пришлось по душе судьям проекта. Среди них была и Татьяна Тарасова. Тренер искренне похвалила Муцениеце и ее партнера.

«Сегодня был танец, сегодня была страсть, и я полюбила этот танец. Мне ничего не хотелось вам ставить, кроме этих оценок, которые я поставила. Вы восхитили меня, спасибо!» — поделилась впечатлениями Тарасова.

Первый канал / Prt scr / Ледниковый Период

Остальные члены жюри шоу разделили восторг Тарасовой и поставили паре оценки 6,0, за исключением Аллы Сигаловой — она поставила 5,9 балла за артистизм. Стоит отметить, что Муцениеце внимательно отнеслась не только к тренировкам, но и к наряду. Звезда призналась в интервью за кулисами в ношении корсета и в шутку попрощалась с ребрами.

Предыдущий выход Муцениеце на лед обернулся неудачей для артистки. Звезда обиделась на Дмитрия Хрусталева, который критически отнесся к ее выступлению.