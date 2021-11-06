Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 ноября 13:48
13:47
Общество
Специалист Минздрава Стребкова призвала россиянок привиться от COVID-19 до беременности
13:46
Происшествия
Спасатели потушили пожар на промплощадке в Екатеринбурге
13:43
Происшествия
ФАН публикует видео с места пожара в промзоне на юго-западе Екатеринбурга
13:39
Спорт
Японская теннисистка Наоми Осака впервые провела тренировку на корте после перерыва в карьере
13:38
Общество
В Брянской области пожарные спустили с дерева напуганную кошку
13:32
Политика
Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия и США намерены провести встречу до конца ноября
13:31
Украина
Экс-депутат Рады Олейник заявил о «фальсификации» выдвижения Зеленского на пост президента
13:30
Экономика
Рынок складов и офисов не пострадал из-за объявленных в России нерабочих дней
13:30
Общество
Специалист Роспотребнадзора Руженцова ответила на вопросы россиян о вакцинации от COVID-19
13:26
Шоу-бизнес
Артисты МХТ имени Чехова с иронией отреагировали на возвращение Андрея Бурковского
Все новости

Тарасова похвалила Агату Муцениеце за чувственное танго в шоу «Ледниковый период»
Шоу-бизнес
Тарасова похвалила Агату Муцениеце за чувственное танго в шоу «Ледниковый период»
Первый канал  /  Prt scr / Ледниковый Период

Москва, 6 ноября. Актриса Агата Муцениеце привела судей в восторг новым выступлением на льду в проекте «Ледниковый период». Тренер Татьяна Тарасова высоко оценила успехи артистки.

Агата Муцениеце борется за победу в новом сезоне телепроекта «Ледниковый период». Актриса тщательно готовится к выступлениям в паре с фигуристом Александром Энбертом, однако команду не раз критиковали за ошибки на льду.

Очередной выход Муцениеце к публике оказался значительно удачнее. Актриса продемонстрировала чувственное танго, которое пришлось по душе судьям проекта. Среди них была и Татьяна Тарасова. Тренер искренне похвалила Муцениеце и ее партнера.

«Сегодня был танец, сегодня была страсть, и я полюбила этот танец. Мне ничего не хотелось вам ставить, кроме этих оценок, которые я поставила. Вы восхитили меня, спасибо!» — поделилась впечатлениями Тарасова.

Тарасова похвалила Агату Муцениеце за чувственное танго в шоу «Ледниковый период»
Первый канал / Prt scr / Ледниковый Период

Остальные члены жюри шоу разделили восторг Тарасовой и поставили паре оценки 6,0, за исключением Аллы Сигаловой — она поставила 5,9 балла за артистизм. Стоит отметить, что Муцениеце внимательно отнеслась не только к тренировкам, но и к наряду. Звезда призналась в интервью за кулисами в ношении корсета и в шутку попрощалась с ребрами.

Предыдущий выход Муцениеце на лед обернулся неудачей для артистки. Звезда обиделась на Дмитрия Хрусталева, который критически отнесся к ее выступлению.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Тарасова похвалила Агату Муцениеце за чувственное танго в шоу «Ледниковый период»
ледниковый период тарасова муцениеце
Комментировать