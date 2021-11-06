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В Ираке начали расследование по факту гибели участников демонстраций против итогов выборов
Весь мир
В Ираке начали расследование по факту гибели участников демонстраций против итогов выборов
Федеральное агентство новостей  / 

Багдад, 6 ноября. Иракские власти начали расследование по факту стычек между митингующими и представителями правоохранительных органов, которые произошли в ходе недавних акций протеста против результатов парламентских выборов.

Премьер-министр республики Мустафа аль-Казыми приказал сформировать комитет для расследования столкновений, которые повлекли за собой человеческие жертвы.

«Неосторожные [сотрудники правоохранительных органов] будут привлечены к юридической ответственности за халатность и нарушение четких приказов главнокомандующего, в которых запрещено использование боевых пуль при каких бы то ни было обстоятельствах», — говорится в заявлении Объединенного оперативного командования, процитированного агентством INA.

Глава иракского кабмина распорядился выплатить компенсации жертвам столкновений. Он взял на себя обязательство лично контролировать ход расследования.

Пятничные митинги

Акции протеста в столице Ирака прошли накануне. Их организовали политические партии, которые потеряли десятки мест в парламенте после прошедших 10 октября выборов.

Демонстранты пытались пробиться к укрепленной «зеленой зоне» Багдада, где находятся правительственные здания, а также иностранные посольства. Активисты в ходе своего шествия забрасывали силовиков камнями, в ответ полиция применила слезоточивый газ и начала стрелять в воздух, чтобы разогнать толпу.

Поначалу источники в медицинских учреждениях утверждали, что в результате беспорядков пострадали более двух десятков демонстрантов, которые отравились дымом. Кроме того, девять полицейских получили ранения.

Позднее иракский минздрав объявил о 125 раненых. Впрочем, это официальная информация. Демонстранты заявляют, что травмы получили 150 человек, еще трое погибли.

Спорные выборы

Голосование на иракских парламентских выборах проходило 10 октября, явка на избирательные участки составила 41%. Это самый низкий показатель с 2003 года, когда был свергнут иракский лидер Саддам Хусейн. Тем не менее выборы были признаны состоявшимися.

Подсчет голосов показал, что политический блок влиятельного шиита Муктады ас-Садра сохранил самое большое количество мест в парламенте, получив 73 кресла из 329.

В Ираке началось расследование причин столкновений в ходе массовых протестов после выборов

Альянс «Завоевание» (политическое крыло многопартийной группировки отрядов народного ополчения «Хашд Шааби») получил полтора десятка кресел. В прошлом парламенте этот блок был вторым по численности, располагая 48 креслами, но в ходе нынешнего голосования потерял свое влияние.

Оглашение результатов спровоцировало недовольство проигравших. В ходе плебисцита независимая избирательная комиссия Ирака получила более 1 300 обращений, поданных группой, представленной шиитскими политическими блоками, которые были не удовлетворены итогами.

Большинство жалоб были отклонены, комиссия сослалась на «недостаток доказательств» допущенных нарушений. После этого последовало заявление об оглашении окончательных решений по остальным апелляциям прежде, чем они будут переданы в Верховный суд.

Реакция на нынешний протест

Уличные беспорядки стали причиной пристального внимания всего политического истеблишмента страны. Лидер движения садристов обратился к протестующим через социальные сети.

«Народное ополчение — это ополчение священной войны. Хотелось бы, чтобы ее репутация не была запятнана», — написал Муктада ас-Садр в социальных сетях.

В свою очередь президент Ирака Бархам Салех выразил сожаление в связи с произошедшим.

«Столкновения между силами безопасности и демонстрантами неприемлемы. Защита общественной безопасности является национальным долгом, и каждый должен проявлять сдержанность и ставить национальные интересы превыше всего», — написал иракский лидер в социальной сети Twitter.

Одновременно с этим события оценил глава альянса «Завоевание» Хади аль-Амири.

«Мы с большим гневом следим за ужасными репрессиями правительства, которые направлены против мирных демонстрантов, выступающих против кражи голосов и фальсификации результатов выборов. Мы призываем судебные власти срочно вмешаться, чтобы привлечь к ответственности тех, кто отдал приказ стрелять боевыми патронами по демонстрантам», — говорится в заявлении политика.

Политические элиты в Ираке вынуждены внимательно относиться к радикальным проявлениям народной демократии, поскольку нынешние парламентские выборы стали досрочными. Таково было требование демонстрантов массовых акций, которые прокатились по всему Ираку в 2019-2020 годах.

Получившие позднее название «октябрьская революция» протесты начинались с выступлений активистов против коррупции, безработицы и за улучшение работы коммунальщиков.

В конце концов демонстранты добились отставки тогдашнего главы кабмина Аделя Абдуллы Махди, его сменил Мустафа аль-Казыми. Кроме того, они вынудили власти провести парламентский плебисцит на несколько месяцев раньше положенного срока.

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