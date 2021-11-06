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Диетолог Круглова рассказала, как питаться до и после вакцинации от COVID-19
Общество
Диетолог Круглова рассказала, как питаться до и после вакцинации от COVID-19
pxhere.com  / 

Любая прививка, в том числе и от коронавируса, дает нагрузку на организм, поэтому поддержать здоровье в этот период следует всеми доступными способами. Один из таких — грамотное и полезное питание, благодаря которому иммунитет лучше справится с дозой вакцины. О том, с какими продуктами стоит подружиться, если вы собрались на вакцинацию, ФАН рассказала постоянный эксперт, российский врач-диетолог Наталья Круглова.

По словам специалиста, вакцинация от COVID-19 не требует от нас какой-то особенной диеты, однако как до, так и после мероприятия наш рацион должен быть полноценным и сбалансированным. Так, лучше отдать предпочтение минимально обработанным продуктам: хлебу из цельнозерновой муки, овощам и фруктам, листовой зелени, мясу, птице и рыбе, молочным продуктам с небольшим содержанием либо полным отсутствием сахара.

«Есть исследования, которые показывают, что использование рафинированных продуктов, продуктов промышленного выпуска способствует развитию системного хронического воспаления, что в свою очередь нарушает нормальную работу иммунной системы. Поэтому продукты, которые содержат избыток сахара, насыщенных жиров и соли, нужно ограничивать, — рассказывает Наталья Круглова. — Стоит обратить особое внимание на соль, потому что соли, как правило, люди в среднем съедают гораздо больше, чем того требуется. Поэтому в этот период можно не использовать соленые продукты — соленую рыбу, мясо, овощи с избытком соли — и немножко недосаливать свой рацион».

Диетолог Наталья Круглова рассказала, как питаться до и после вакцинации от COVID-19
unsplash.com / Manki Kim

После прививки, особенно если температура тела повышается, важно не допускать обезвоживания организма, а значит — пить больше жидкости. Идеальным вариантом для утоления жажды будет простая вода, но можно использовать и другие приятные варианты: некрепкий чай или фруктовые напитки (морс, компот) с низким содержанием сахара или вовсе без него.

«И отдельно я бы рекомендовала людям, склонным к аллергическим реакциям, в этот период избегать тех продуктов, которые содержат избыток соли, специй и красителей. Если реакции бывают достаточно часто, то стоит ограничить и количество красных и оранжевых фруктов и овощей на период, когда вы проходите вакцинацию. В том числе и с этой позиции алкоголь лучше исключать», — подводит итог врач-диетолог.

Ранее Наталья Круглова дала рекомендации вегетарианцам по питанию в осенний период. Эксперт обратила внимание на важность сезонных овощей и фруктов, например, капусты всех видов, яблок, брусники и клюквы. В таких продуктах будет максимальное количество необходимых организму витаминов, в том числе витамина С, полезного в хмурый сезон.

Диетолог Наталья Круглова рассказала, как питаться до и после вакцинации от COVID-19
Федеральное агентство новостей /

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Все новости / Общество / Диетолог Круглова рассказала, как питаться до и после вакцинации от COVID-19
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