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Мезенцев сообщил о разработке символики Союзного государства
Политика
Мезенцев сообщил о разработке символики Союзного государства
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 6 ноября. Процесс создания символики Союзного государства уже запущен, заявил госсекретарь объединения России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

По его словам, новым символ будет использоваться в различных протоколах Союзного государства.

«Многие совместные документы будет сопровождать если не герб, то союзный символ», — сказал он.

Ранее Мезенцев заявил, что страны постсоветского пространства должны брать на вооружение пример интеграционных процессов между Россией и Белоруссией. Вместе с тем политик добавил, что шаги в этом направлении имеют историческую ценность. Стороны уже утвердили 28 союзных программ.

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