Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 ноября 13:48
13:47
Общество
Специалист Минздрава Стребкова призвала россиянок привиться от COVID-19 до беременности
13:46
Происшествия
Спасатели потушили пожар на промплощадке в Екатеринбурге
13:43
Происшествия
ФАН публикует видео с места пожара в промзоне на юго-западе Екатеринбурга
13:39
Спорт
Японская теннисистка Наоми Осака впервые провела тренировку на корте после перерыва в карьере
13:38
Общество
В Брянской области пожарные спустили с дерева напуганную кошку
13:32
Политика
Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия и США намерены провести встречу до конца ноября
13:31
Украина
Экс-депутат Рады Олейник заявил о «фальсификации» выдвижения Зеленского на пост президента
13:30
Экономика
Рынок складов и офисов не пострадал из-за объявленных в России нерабочих дней
13:30
Общество
Специалист Роспотребнадзора Руженцова ответила на вопросы россиян о вакцинации от COVID-19
13:26
Шоу-бизнес
Артисты МХТ имени Чехова с иронией отреагировали на возвращение Андрея Бурковского
Все новости

Министр обороны Украины Резников попытался оправдать удар дрона Bayraktar в Донбассе

  /   Обновлено: 06 ноября 2021 12:41
Армия
Министр обороны Украины Резников попытался оправдать удар дрона Bayraktar в Донбассе
facebook.com  /  Олексій Резніков

Киев, 6 ноября. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что ВСУ не нарушали Минские соглашения, когда нанесли удар по расположениям Народной милиции ДНР при помощи беспилотника Bayraktar TB2.

Пытаясь оправдать украинских бойцов, чиновник заявил, что ВСУ воюют «на своей земле». Это означает, что они вправе использовать ударную беспилотную авиацию против народных республик Донбассе, считает Резников.

«Я хочу обратить внимание на текст Минских соглашений, в котором четко записан запрет на использование беспилотных аппаратов. Но там есть одно важное слово, о котором забывают даже наши немецкие друзья: иностранных», — сказал министр.

Ранее глава Генштаба ВСУ Сергей Шаптала заявлял, что украинская армия продолжит использование Bayraktar. По его словам, дроны будут применяться «точечно».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Министр обороны Украины Резников попытался оправдать удар дрона Bayraktar в Донбассе
украина днр всу донбасс резников
Комментировать