Министр обороны Украины Резников попытался оправдать удар дрона Bayraktar в Донбассе

Киев, 6 ноября. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что ВСУ не нарушали Минские соглашения, когда нанесли удар по расположениям Народной милиции ДНР при помощи беспилотника Bayraktar TB2.

Пытаясь оправдать украинских бойцов, чиновник заявил, что ВСУ воюют «на своей земле». Это означает, что они вправе использовать ударную беспилотную авиацию против народных республик Донбассе, считает Резников.

«Я хочу обратить внимание на текст Минских соглашений, в котором четко записан запрет на использование беспилотных аппаратов. Но там есть одно важное слово, о котором забывают даже наши немецкие друзья: иностранных», — сказал министр.

Ранее глава Генштаба ВСУ Сергей Шаптала заявлял, что украинская армия продолжит использование Bayraktar. По его словам, дроны будут применяться «точечно».