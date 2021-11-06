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Премьер-министр Ливии обсудил с Эрдоганом последние события в стране
Весь мир
Премьер-министр Ливии обсудил с Эрдоганом последние события в стране
twitter.com  /  @Dabaibahamid

Стамбул, 6 ноября. Премьер-министр переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абд аль-Хамид Дабиба встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Согласно сообщению ливийского ведомства, переговоры прошли накануне во дворце Долмабахче. Лидеры обсудили двусторонние отношения и происходящее на международной и региональной аренах. Они также затронули последние события в североафриканской стране.

Между тем лояльные Анкаре сирийские наемники до сих пор находятся на территории Ливии. Руководство республики продолжает доставлять оружие и военные силы в нарушение международных резолюций и эмбарго ООН. Деятельность прикрывают меморандумом о взаимопонимании, подписанным с бывшим триполитанским Правительством национального согласия.

Ранее глава Афро-азиатского центра политических исследований обвинил Турцию в срыве реализации плана вывода иностранных войск и боевиков с территории североафриканской страны. Государство настаивает на сохранении своего контингента для поддержки местных бандформирований.

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турция эрдоган ливия дабиба
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