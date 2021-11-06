Президент Палестины Аббас планирует провести встречу с Путиным в Москве

Москва, 6 ноября. Президент Палестины Махмуд Аббас 23 ноября прилетит в Москву с рабочим визитом, сообщает МИД страны.

Как рассказал глава МИД Палестины Рияд аль-Малики, в ходе своего визита в Россию Аббас может провести переговоры с российским лидером.

«Президент Палестины Махмуд Аббас посетит столицу России Москву 23 ноября. В ходе этого визита президент Аббас встретится с президентом России Владимиром Путиным», — рассказал Рияд аль-Малики.

Ранее посланник ООН по вопросам мира на Ближнем Востоке Тор Веннесланд заявил, что финансовая ситуация в Палестинской автономии (ПА) близится к критической точке. По его словам, органы власти приближаются к дефициту бюджета в 800 млн долларов в нынешнем отчетном периоде.