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Министр обороны Украины Резников предложил найти новые подходы к ситуации в Донбассе
Политика
Министр обороны Украины Резников предложил найти новые подходы к ситуации в Донбассе
facebook.com  /  Олексій Резніков

Киев, 6 ноября. Киеву следует искать новые подходы для урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом заявил новый глава минобороны Украины Алексей Резников.

Минские соглашения, которые достались Киеву «в наследство» от предыдущей власти, не стоит идеализировать, сказал министр. По его словам, эти договоренности не являются «плацдармом для мира». Также Резников сообщил, что Германия и Франция не имеют возражений против участия США в разрешении кризиса на юго-востоке Украины.

«Сегодня США дали сигнал, что они не против принимать участие, в том числе в качестве посредника. Германия и Франция тоже не против. Ведутся все консультации», — уточнил он.

Ранее стало известно о назначении Резникова министром обороны Украины. Соответствующее решение было одобрено большинством депутатов Верховной рады.

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украина донбасс резников
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