ПФР объяснил, как единовременно получить всю сумму накопительной пенсии

Москва, 6 ноября. Эксперты Пенсионного фонда России (ПФР) рассказали, как получить всю сумму накопительной пенсии. Выплачиваться она будет как единоразово, так и ежемесячно при достижении пенсионного возраста.

Почти за всех россиян в период с 2002 по 2004 год уплачивались страховые взносы с зарплаты, пишет «ФедералПресс». Средства уходили в ПФР и хранились на специальном счете. Для того чтобы получить денежное довольствие, необходимо обратиться в отделение фонда и подать заявление. Суммы выплат могут быть разными, однако, предварительно, размер выплаты на руки составляет 6 тысяч рублей.

«Рассчитывать на получение новых денег могут россияне, у которых имеются пенсионные накопления. Как правило, речь идет о женщинах, которые родились в период с 1957 по 1966 год, а также о мужчинах, которые появились на свет с 1953 по 1966 год», — уточнили в ведомстве.

Российским пенсионерам ранее объяснили появившуюся в СМИ информацию о якобы выплате 20 тысяч рублей неработающим гражданам. В действительности речь шла о среднем размере пенсии, который будет актуален только к 2024 году в рамках индексации.