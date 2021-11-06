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Охранников центра содержания под стражей в Ливии обвинили в изнасилованиях мигранток
Весь мир
Охранников центра содержания под стражей в Ливии обвинили в изнасилованиях мигранток
pixabay.com/PD  / 

Триполи, 6 ноября. Немецкое издание Der Spiegel опубликовало новое свидетельство о серьезных нарушениях прав человека в ливийских центрах временного содержания мигрантов. Женщины африканских национальностей подвергаются насилию со стороны боевиков, охраняющих учреждения.

Журналисты побеседовали с 22-летней беженкой из Мали. Она рассказала о буднях в лагере Шара аз-Завия, расположенном на западе страны. По ее словам, после ужина надзиратели уводили молодых женщин, чтобы надругаться.

«Один приставлял оружие к груди, пока другой насиловал. Иногда это снимал на камеру третий охранник», — сообщила потерпевшая.

Малийка заявила, что провела четыре месяца в центре заключения под стражей вместе с более чем 170 женщинами и 20 детьми. Все они надеялись попасть в Европу через североафриканское государство.

Охранников центра содержания под стражей в Ливии обвинили в изнасилованиях мигранток
Федеральное агентство новостей /

Таких лагерей, как Шара аз-Завия насчитывается порядка 30 на западе страны. Официально они находятся в ведении Управления по борьбе с нелегальной иммиграцией Министерства внутренних дел переходного Правительства национального единства (ПНЕ). Однако в действительности ими управляют местные группировки.

Гражданка Мали рассказала, что им давали еду только один раз в день. Воду приходилось пить из туалетов. После приема пищи ощущалась усталость и головокружение.

«Некоторым женщинам добавляли наркотики, чтобы они стали более послушными. Охранники делали с ними все, что хотели», — заявила бывшая заключенная.

Ей удалось покинуть Ливию только после того, как ее родители заплатили боевикам выкуп в размере тысячи евро. К моменту прибытия в Европу она находилась на третьем месяце беременности.

«Это было хуже, чем в аду», — подтвердила беженка.

Международные гуманитарные организации неоднократно обвиняли ливийских силовиков в жестокости и насилии по отношению к мигрантам. Несмотря на тревогу правозащитников, Брюссель продолжает предоставлять оборудование и финансировать береговую охрану североафриканской страны, чтобы остановить поток нелегалов в Европу.

Папа римский Франциск ранее призвал ЕС вмешаться в ухудшающееся положение беженцев во всем Средиземноморском регионе. Он сравнил центры временного содержания с концлагерями.

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мигранты ливия
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