Жителей России ожидает рост стоимости сигарет в 2022 году

Москва, 6 ноября. Средняя стоимость пачки сигарет может повыситься до 145-150 рублей. Причины такой динамики назвал председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин, пишет «Российская газета».

Акцизы на сигареты повысятся, что может привести к росту стоимости табачной продукции в районе 4%. В России размер минимальной цены на сигареты зависит от величины акциза. Из-за этого минимальная потребительская стоимость поднимется со 108 рублей за пачку до 112 рублей.

В стране параллельно вводится лицензирование производства и оптовой торговли сигаретами. Такая мера призвана снизить долю нелегальной продукции на рынке. Шапкин предполагает, что новый механизм не скажется на цене пачки сигарет.

Правоохранительные органы продолжают заниматься поиском подпольных цехов по производству табачной продукции. Одно из таких помещений было обнаружено в конце октября в Самаре.