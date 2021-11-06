Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 ноября 13:47
13:46
Происшествия
Спасатели потушили пожар на промплощадке в Екатеринбурге
13:43
Происшествия
ФАН публикует видео с места пожара в промзоне на юго-западе Екатеринбурга
13:39
Спорт
Японская теннисистка Наоми Осака впервые провела тренировку на корте после перерыва в карьере
13:38
Общество
В Брянской области пожарные спустили с дерева напуганную кошку
13:32
Политика
Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия и США намерены провести встречу до конца ноября
13:31
Украина
Экс-депутат Рады Олейник заявил о «фальсификации» выдвижения Зеленского на пост президента
13:30
Экономика
Рынок складов и офисов не пострадал из-за объявленных в России нерабочих дней
13:30
Общество
Специалист Роспотребнадзора Руженцова ответила на вопросы россиян о вакцинации от COVID-19
13:26
Шоу-бизнес
Артисты МХТ имени Чехова с иронией отреагировали на возвращение Андрея Бурковского
13:25
Экономика
Власти Украины договорились о поставках угля из Польши, США и ЮАР
Все новости

Жителей России ожидает рост стоимости сигарет в 2022 году

  /   Обновлено: 06 ноября 2021 12:26
Экономика
Жителей России ожидает рост стоимости сигарет в 2022 году
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 6 ноября. Средняя стоимость пачки сигарет может повыситься до 145-150 рублей. Причины такой динамики назвал председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин, пишет «Российская газета».

Акцизы на сигареты повысятся, что может привести к росту стоимости табачной продукции в районе 4%. В России размер минимальной цены на сигареты зависит от величины акциза. Из-за этого минимальная потребительская стоимость поднимется со 108 рублей за пачку до 112 рублей.

В стране параллельно вводится лицензирование производства и оптовой торговли сигаретами. Такая мера призвана снизить долю нелегальной продукции на рынке. Шапкин предполагает, что новый механизм не скажется на цене пачки сигарет.

Правоохранительные органы продолжают заниматься поиском подпольных цехов по производству табачной продукции. Одно из таких помещений было обнаружено в конце октября в Самаре.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Жителей России ожидает рост стоимости сигарет в 2022 году
сигареты акцизы табак рост цен
Комментировать