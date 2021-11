Палата представителей США приняла двухпартийный закон об инфраструктуре

Вашингтон, 6 ноября. Нижняя палата Конгресса США проголосовала за принятие «малого» инфраструктурного плана. Об этом сообщает спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Tonight, I proudly signed the historic Bipartisan Infrastructure Framework and sent it to @POTUS to be signed into law. This bill delivers a once-in-a-century investment in our infrastructure, creates good-paying jobs and takes a crucial step to #BuildBackBetter For The People. pic.twitter.com/atJPzRVclu

Инфраструктурный билль предусматривает выделение 1 триллиона долларов, которые будут потрачены на модернизацию автомобильных и железных дорог, мостов, аэропортов, вокзалов, морских портов, энергетической инфраструктуры, водопровода и телекоммуникационной инфраструктуры.

Принятие законопроекта стало возможным благодаря согласованиям, которые были проведены среди членов Палаты представителей от Демократической партии, а также поддержке части республиканских конгрессменов. Решение было принято 228 голосами «за». При этом некоторые конгрессмены с левого фланга Демпартии, например, Александрия Окасио-Кортес, проголосовали против законопроекта.

Вместе с тем демократы, несмотря на выражаемый ранее оптимизм, в очередной раз перенесли голосование по амбициозному инфраструктурному плану президента Байдена, который касается мер социальной поддержки и программ в области изменения климата. Голосование по этому документу, который предполагает выделение около 1,8 триллиона долларов, отложено до конца месяца. По словам представителей партии, законопроект будет вынесен на голосование до Дня Благодарения (25 ноября).

Федеральное агентство новостей /

Времени на принятие закона остается все меньше — 4 декабря истекает действие соглашения о продлении финансирования правительства и Конгрессу придется принимать решение о повышении потолка госдолга. Республиканцы отказались помогать демократам в очередном повышении потолка заимствований, а демократы хотят принять это решение только после согласования инфраструктурного плана Байдена, чтобы обеспечить его финансирование. Если учесть разногласия по поводу деталей плана Байдена, которые все еще остаются между различными группами демократов, из-за чего голосование по документу раз за разом переносится уже в течение нескольких месяцев, можно сказать, что время поджимает.

В то же время сообщается, что при посредничестве Байдена и лидеров Палаты представителей пятеро умеренных конгрессменов-демократов согласились поддержать этот законопроект, если оценки Управления Конгресса по бюджету согласуются с предварительными цифрами, которые предоставили налоговые аналитики Белого дома и Конгресса. Соглашение, в котором законодатели пообещали проголосовать по законопроекту к 21 ноября, стало значительным шагом на пути к голосованию в Палате представителей, которое в конечном итоге может отправить билль на рассмотрение в Сенат.

Global Look Press / Al Drago - Pool Via Cnp / Keystone Press Agency

Это соглашение стало возможным благодаря личному вмешательству Джо Байдена, который отложил планы отправиться в свой дом в Рехобот-Бич, штат Делавэр. Вместо этого президент провел переговоры с лидерами Палаты представителей, а также умеренными и прогрессивными конгрессменами, сказал чиновник Белого дома, который описал переговоры на условиях анонимности.

I am urging all members to vote for both the rule for consideration of the Build Back Better Act and final passage of the Bipartisan Infrastructure bill tonight.



I am confident that during the week of November 15, the House will pass the Build Back Better Act.