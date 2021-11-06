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Палата представителей США приняла двухпартийный закон об инфраструктуре
Весь мир
Палата представителей США приняла двухпартийный закон об инфраструктуре
Global Look Press  /  Rod Lamkey / Consolidated News Photos

Вашингтон, 6 ноября. Нижняя палата Конгресса США проголосовала за принятие «малого» инфраструктурного плана. Об этом сообщает спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

«Сегодня я с гордостью подписала исторические двухпартийный законопроект об инфраструктуре и отправила его на подпись президенту. Этот законопроект обеспечивает инвестиции в нашу инфраструктуру, которые бывают раз в столетие, создает хорошо оплачиваемые рабочие места и делает решающий шаг к построению лучшего для людей», — написала она в своем Twitter.

Инфраструктурный билль предусматривает выделение 1 триллиона долларов, которые будут потрачены на модернизацию автомобильных и железных дорог, мостов, аэропортов, вокзалов, морских портов, энергетической инфраструктуры, водопровода и телекоммуникационной инфраструктуры.

Принятие законопроекта стало возможным благодаря согласованиям, которые были проведены среди членов Палаты представителей от Демократической партии, а также поддержке части республиканских конгрессменов. Решение было принято 228 голосами «за». При этом некоторые конгрессмены с левого фланга Демпартии, например, Александрия Окасио-Кортес, проголосовали против законопроекта.

Вместе с тем демократы, несмотря на выражаемый ранее оптимизм, в очередной раз перенесли голосование по амбициозному инфраструктурному плану президента Байдена, который касается мер социальной поддержки и программ в области изменения климата. Голосование по этому документу, который предполагает выделение около 1,8 триллиона долларов, отложено до конца месяца. По словам представителей партии, законопроект будет вынесен на голосование до Дня Благодарения (25 ноября).

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Федеральное агентство новостей /

Времени на принятие закона остается все меньше — 4 декабря истекает действие соглашения о продлении финансирования правительства и Конгрессу придется принимать решение о повышении потолка госдолга. Республиканцы отказались помогать демократам в очередном повышении потолка заимствований, а демократы хотят принять это решение только после согласования инфраструктурного плана Байдена, чтобы обеспечить его финансирование. Если учесть разногласия по поводу деталей плана Байдена, которые все еще остаются между различными группами демократов, из-за чего голосование по документу раз за разом переносится уже в течение нескольких месяцев, можно сказать, что время поджимает.

В то же время сообщается, что при посредничестве Байдена и лидеров Палаты представителей пятеро умеренных конгрессменов-демократов согласились поддержать этот законопроект, если оценки Управления Конгресса по бюджету согласуются с предварительными цифрами, которые предоставили налоговые аналитики Белого дома и Конгресса. Соглашение, в котором законодатели пообещали проголосовать по законопроекту к 21 ноября, стало значительным шагом на пути к голосованию в Палате представителей, которое в конечном итоге может отправить билль на рассмотрение в Сенат.

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Global Look Press / Al Drago - Pool Via Cnp / Keystone Press Agency

Это соглашение стало возможным благодаря личному вмешательству Джо Байдена, который отложил планы отправиться в свой дом в Рехобот-Бич, штат Делавэр. Вместо этого президент провел переговоры с лидерами Палаты представителей, а также умеренными и прогрессивными конгрессменами, сказал чиновник Белого дома, который описал переговоры на условиях анонимности.

«Я уверен, что в течение недели, начиная с 15 ноября, Палата представителей примет законопроект … Через несколько поколений люди оглянутся назад и поймут, что именно тогда Америка выиграла экономическую конкуренцию в 21 веке», — заявил президент по итогам переговоров.

В свою очередь группа из пяти умеренных конгрессменов подчеркнула, что, если финансовые оценки по законопроекту о «социальной инфраструктуре» вызовут проблемы, «мы по-прежнему привержены работе над устранением любых расхождений», чтобы принять его.

Руководство партии сообщило, что это предоставление детальных финансовых оценок законопроекта займет несколько дней или больше. Но с учетом отложенного голосования в пятницу и того, что законодатели уезжают из города на недельный перерыв, эти бюджетные сметы должны быть готовы к моменту проведения голосования.

При этом следует учитывать, что даже в случае принятия плана Байдена нижней палатой Конгресса, его должен будет утвердить Сенат, где у демократов также существуют трудности из-за позиции сенаторов Джо Манчина и Кирстен Синема, которые уже заставили сократить расходную часть плана вдвое.

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Федеральное агентство новостей /

Аналитики указывают, что принятие двухпартийного законопроекта об инфраструктуре, за который левое крыло Демпартии хотело голосовать только в пакете с планом Байдена, во многом стало вынужденным шагом после неутешительных результатов местных выборов, которые прошли в двух штатах и ряде крупных городов 3 ноября. Кроме этого, ожидается, что реализация инфраструктурных проектов, предусмотренных законом, создаст тысячи высокооплачиваемых рабочих мест по всей стране, что сможет позитивным образом сказаться на рейтинге президента Байдена, который в последние месяцы заметно просел. Это является критически важным, в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в следующем году и подготовка к которым уже началась.

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