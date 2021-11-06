Политик Онищенко назвал свою версию причины отказа медиков в Облучье прививаться

На сегодняшний день в среде медицинских работников остро стоит проблема психологического выгорания. Таким мнением поделился в беседе с ФАН вице-президент Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко.

Из-за нежелания сделать прививку от коронавируса сотрудники скорой помощи в городе Облучье Еврейской автономной области решили уволиться.

«Медицинские работники районного центра не захотели вакцинироваться. Это говорит о том, что сегодня, как федеральный центр в лице ведомств, отвечающих за это, отстранился от проблемы вакцинации населения, так и региональные. Они же четко, как говорится, улавливают тенденцию. Раньше были национальные проекты, сейчас какие-то структуры собираются для агитации. Национальные проекты — это инструмент. Это не идеология. Идеология должна идти от министерств», — сообщил эксперт.

Геннадий Онищенко также отметил, что понимает и причины такого решения самих сотрудников скорой помощи.

«Как объясняли свое поведение эти медики: «Мы уже два года работаем [с больными коронавирусом]. Мы уже «проэпидемичились». Это вполне понятная мне логика: кто-то переболел в скрытой форме, кто-то без симптомов перенес», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он подчеркнул, что, на его взгляд, этот случай не должен подтолкнуть население к ошибочному отношению к самой теме вакцинации.

«Вина, конечно, и главного врача станции скорой помощи. Нужно чувствовать коллектив. Тем более люди сейчас находятся на стадии психологического выгорания. На этом фоне и произошел этот сбой. Вовремя не уловили настроение коллектива. Видимо, нашелся какой-то лидер, который поднял эту бучу. Сейчас вроде большинство забрали [заявления], но кое-кто — еще нет. Явно, что нездоровая обстановка в коллективе, а вакцинация — это повод. Это не значит, что все медики отрицательно относятся к вакцинации», — подытожил вице-президент РАО.

Ранее Геннадий Онищенко в беседе с ФАН напомнил о важной роли вакцинации детей от гриппа. Он подчеркнул, что эта процедура не менее важна, чем защита от коронавируса.