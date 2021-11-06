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Данила Поперечный откровенно рассказал о романе с бывшей девушкой Николая Соболева

  /   Обновлено: 06 ноября 2021 12:17
Шоу-бизнес
Данила Поперечный откровенно рассказал о романе с бывшей девушкой Николая Соболева
vk.com  /  Данила Поперечный

Москва, 6 ноября. Известный юморист Данила Поперечный откровенно рассказал о романе с бывшей возлюбленной блогера Николая Соболева моделью Полиной Чистяковой. Вместе с ней ведущий даже готов на создание семьи.

Всю свою карьеру артист старался скрывать личную жизнь от посторонних, однако в начале этого года сделал исключение. В феврале Поперечный признался, что длительное время состоит в отношениях с Чистяковой. Поклонники были удивлены, поскольку они совершенно из разных «миров». Многим девушка известна как бывшая возлюбленная блогера-миллионника Николая Соболева.

В откровенном интервью комику Славе Комиссаренко Поперечный признался, что готов пойти на серьезный шаг. Он искренне счастлив со своей возлюбленной и ужасно боится совершить фатальную ошибку.

«Страшно спугнуть. Я возлагаю очень большие ожидания относительно того, куда это может вылиться, прямо держу кулаки, потому что правда все здорово. И я боюсь подводных камней, боюсь сам наломать дров. Мне хочется, чтобы все было круто», — признался артист.

По словам юмориста, в отношения они с Чистяковой вступили с определенным бэкграундом, который и помог им сойтись. Он отметил, что именно предыдущие ошибки позволяют им выстраивать грамотное общение и взаимодействие.

«У нас очень классная база. Мы оба вошли в эти отношения, сделав выводы о себе, закрыв предыдущие арки наших персонажей. И я уверен, если бы мы встретились пять лет назад, это был бы полный отстой», — признался гость YouTube-подкаста «Время от времени».

Ранее Чистякова откровенно рассказала о своем восприятии Поперечного до начала их романа. По словам блогера, она никогда не представляла себе юмориста в качестве своего мужчины.

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Все новости / Шоу-бизнес / Данила Поперечный откровенно рассказал о романе с бывшей девушкой Николая Соболева
соболев роман поперечный чистякова
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