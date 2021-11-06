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NI назвал «летающий радар» А-50У основой успеха российской разведки
Армия
NI назвал «летающий радар» А-50У основой успеха российской разведки
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 6 ноября. Разведывательные самолеты А-50У в обновленной комплектации принесут российским военным множество успехов, заявил научный сотрудник Центра национальных интересов Марк Эпископос.

В публикации для журнала The National Interest аналитик обратил внимание на результаты работы российских конструкторов, ответственных за модернизацию «летающего радара». Основные обновления коснулись радиотехнического комплекса «Шмель-М». Также были улучшены летные и боевые характеристики машины.

«Сам радиолокационный купол легче за счет современных компонентов "Шмель-М". Он также более эффективен, поскольку способен отслеживать воздушные цели на расстоянии до 650 километров и наземные цели на расстоянии до 300 километров. Он может одновременно отслеживать около 300 наземных или 40 воздушных целей», — объяснил эксперт.

NI назвал «летающий радар» А-50У основой успеха российской разведки
Global Look Press / Vadim Savitsky/Global Look Press

На этом фоне Эпископос признал, что А-50У станет основой успеха российской разведки и обороны. Более того, самолет доставит много проблем Соединенным Штатам, причем не только на военном поприще. А-50У уже успел зарекомендовать себя во время операции в Сирии. Возможности машины вполне могут подтолкнуть другие страны к приобретению разведчика, что вряд ли обрадует Вашингтон. В частности, заметил эксперт, потенциальным покупателем А-50У является Индия, давно сотрудничающая с Россией в оборонно-промышленной сфере.

Ранее французские аналитики указали на наличие у российских военных системы, которая способна парализовать силы НАТО. Комплекс способен поразить даже высокотехнологичные американские истребители пятого поколения F-35.

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россия сша а-50у Эпископос
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