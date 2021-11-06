Россияне готовятся увеличить траты в «черную пятницу» на треть

Москва, 6 ноября. Российские потребители намерены в этом году потратить больше, чем в предыдущем. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob. Расходы населения на распродажах могут вырасти на треть. Об этом говорится в материале ТАСС.

Портал SuperJob, специализирующийся на трудоустройстве, провел социологическое исследование. У респондентов узнавали, как много они готовы потратить на распродаже в «черную пятницу», 26 ноября.

Согласно опросу, в 2020 году средний бюджет покупок на одного участника распродажи составлял 13,8 тыс. рублей. В этом году сумма доходит до 18,5 тыс. рублей. Однако большинство граждан страны демонстрируют равнодушие к акции — порядка 69% опрошенных не собираются принимать участие.

Доцент кафедры маркетинга Николай Перепелкин ранее подчеркивал опасность охоты за скидками. Специалист отмечал, что стремление получить максимальную выгоду не должно переходить разумные границы.

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