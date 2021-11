Полиция Нью-Йорка сорвала премьеру фильма о Пригожине «16-й»

Нью-Йорк, 6 ноября. Американские силовики прервали показ фильма фильма-исповеди «16-й» о российском предпринимателе Евгении Пригожине в Нью-Йорке. Информацию об этом разместил один из жителей «Большого яблока», присутствовавший на премьере.

Как написал пользователь Jay_Belichick в Twitter, во время начала показа в зал кинотеатра Angelika Film Center вошли правоохранители и попросили всех зрителей покинуть помещение. Таким образом премьера фильма была сорвана.

The weirdest thing happened today. Went to watch a Russian movie about 2016 elections at Angelika Film Center. At the very beginning cops stormed the theater and forced everybody out. Managed to capture some of the action. pic.twitter.com/1RvyemfvmR