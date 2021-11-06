Полиция Нью-Йорка сорвала премьеру фильма о Пригожине «16-й»

Нью-Йорк, 6 ноября. Американские силовики прервали показ фильма фильма-исповеди «16-й» о российском предпринимателе Евгении Пригожине в Нью-Йорке. Информацию об этом разместил один из жителей «Большого яблока», присутствовавший на премьере.

Как написал пользователь Jay_Belichick в Twitter, во время начала показа в зал кинотеатра Angelika Film Center вошли правоохранители и попросили всех зрителей покинуть помещение. Таким образом премьера фильма была сорвана.

The weirdest thing happened today. Went to watch a Russian movie about 2016 elections at Angelika Film Center. At the very beginning cops stormed the theater and forced everybody out. Managed to capture some of the action. pic.twitter.com/1RvyemfvmR — Jay Belichick (@Jay_Belichick) November 6, 2021

Ранее продюсер кинокартины Сергей Щеглов сообщил, что премьера фильма «16-й» о российском бизнесмене Евгении Пригожине должна была пройти в Нью-Йорке 3 ноября. Однако она не состоялась из-за решения кинотеатра Film Society of Lincoln Center отменить показ, причем без объяснения причин.

Фильм раскрывает правду о президентских выборах в США в 2016 году. На афишах указано, что это «исповедь» бизнесмена Пригожина. В российский прокат кинолента выйдет 8 ноября.