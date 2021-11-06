Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 ноября 12:19
12:18
Украина
Киевские социологи объяснили, почему рейтинг президента Украины Зеленского будет падать
12:17
Шоу-бизнес
Данила Поперечный откровенно рассказал о романе с бывшей девушкой Николая Соболева
12:16
Армия
NI назвал «летающий радар» А-50У основой успеха российской разведки
12:16
Экономика
Россияне готовятся увеличить траты в «черную пятницу» на треть
12:15
Общество
Ухудшение памяти у переболевших COVID-19 вызвано способностью вируса проникать в мозг
12:14
Общество
Бездомный испанец ведет видеоблог о жизни на улицах Мадрида
12:12
Общество
Полиция Нью-Йорка сорвала премьеру фильма о Пригожине «16-й»
12:11
Общество
Оставшиеся в небе: ФАН вспомнил пять авиакатастроф, оборвавших жизни знаменитостей
12:11
Общество
Японский врач Камимура предостерегла от чрезмерного употребления полезных продуктов
12:09
Происшествия
В Армении около 100 человек попали в больницу с подозрением на кишечную инфекцию
Все новости

Полиция Нью-Йорка сорвала премьеру фильма о Пригожине «16-й»

  /   Обновлено: 06 ноября 2021 12:12
Общество
Полиция Нью-Йорка сорвала премьеру фильма о Пригожине «16-й»
vk.com  /  16-й

Нью-Йорк, 6 ноября. Американские силовики прервали показ фильма фильма-исповеди «16-й» о российском предпринимателе Евгении Пригожине в Нью-Йорке. Информацию об этом разместил один из жителей «Большого яблока», присутствовавший на премьере.

Как написал пользователь Jay_Belichick в Twitter, во время начала показа в зал кинотеатра Angelika Film Center вошли правоохранители и попросили всех зрителей покинуть помещение. Таким образом премьера фильма была сорвана.

Ранее продюсер кинокартины Сергей Щеглов сообщил, что премьера фильма «16-й» о российском бизнесмене Евгении Пригожине должна была пройти в Нью-Йорке 3 ноября. Однако она не состоялась из-за решения кинотеатра Film Society of Lincoln Center отменить показ, причем без объяснения причин.

Фильм раскрывает правду о президентских выборах в США в 2016 году. На афишах указано, что это «исповедь» бизнесмена Пригожина. В российский прокат кинолента выйдет 8 ноября.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Полиция Нью-Йорка сорвала премьеру фильма о Пригожине «16-й»
сша нью-йорк пригожин 16-й
Комментировать