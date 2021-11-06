Экс-депутат Рады Олейник заявил о «фальсификации» выдвижения Зеленского на пост президента

Президент Украины Владимир Зеленский занимает свой пост незаконно. Об этом в интервью ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

Он напомнил, что перед выборами главы государства в 2019 году Зеленского на эту должность выдвинул «как бы съезд» партии «Слуга народа», представлявший из себя «простое поедание пиццы» и «болтовню ни о чем».

«Партии тогда как таковой просто не было! По требованию закона, на президентские выборы представителя должны отправлять делегаты съезда от областных ячеек различных регионов, которых тогда еще просто не существовало. Таким образом, само участие Зеленского в выборах было незаконно, и в судебные органы, кстати, было подано около 60 исков на этот счет!» — высказал свое мнение экс-депутат Рады.

По его словам, после просмотра видеозаписей со «съезда» партии «Слуга народа» становится понятно, что ее «делегатами» являются комики «95 Квартала».

«Партия Зеленского тогда вообще не была представлена в регионах и тем более в районах, — напомнил политик. — Было лишь одно такое место — Кривой Рог. В остальных регионах “Слуги народа” не существовало!»

Собеседник ФАН заявил, что изучил финансовый отчет партии Зеленского в период его выдвижения от нее в президенты и не обнаружил в нем «ни членских взносов, ни какого-либо существенного движения средств».

«А головной офис, который они арендовали в Киеве, знаете, какую площадь имеет? Четыре квадратных метра! — возмущен Олейник. — Все это, конечно, не осталось без внимания органов: было зарегистрировано дело о фальсификации поданных на выдвижение документов. Однако потом оно просто исчезло! Номер дела зарегистрирован — а самого дела нет!»

facebook.com / Слуга Народу

Экс-депутат Рады отметил, что на Украине не забыли этот «опус» с выдвижением Зеленского и некоторые юристы до сих пор добиваются судебного признания незаконности пребывания бывшего комика «95 Квартала» на посту президента страны.

«Чтобы пресечь все эти толки, в 2020 году была придумана комбинация с целью досрочно переизбрать Зеленского по юридически тонко выверенной процедуре, а не так, как в прошлый раз, чтобы все забыли про какие-то там “мелочи”, — рассказал политик. — Однако после этого у президента стал падать рейтинг, а в законе обнаружился пункт, который запрещает переизбираться на новый срок главе государства, только что ушедшему в отставку!»

После этого, продолжил собеседник ФАН, «“слуги народа”, понимая, что впереди у них маячит уголовное дело за фальсификацию», внесли в Раду законопроект, который «декриминализирует 158 статью Уголовного кодекса Украины».

«Иными словами, они попытались сделать так, чтобы подача сфальсифицированных документов в избирательную комиссию Украины перестала быть уголовно наказуемым преступлением! Вы представляете?! — возмущен Олейник. — Они все делают, чтобы перезагрузить президентство Зеленского, поскольку тот понимает: он пришел к власти путем даже не обмана, а фальсификации! Царь-то ненастоящий!»

Ранее Владимир Олейник прокомментировал обострение ситуации в Донбассе.