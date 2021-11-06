Глава ДНР Пушилин ответил на слова Зеленского, назвавшего Донбасс и Крым «экобомбами»

Донецк, 6 ноября. Украинские власти разрушают экологию Донбасса и Крыма, а потом обвиняют в этом других. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин.

Политик раскритиковал слова президента Украины Владимира Зеленского, который назвал Донбасс и Крым двумя «экобомбами» в центре Европы. Именно Киев несет ответственность за уничтожение экологии в регионах, подчеркнул глава ДНР.

«Если про Крым, то можно только про перекрытие поставок воды в Крым говорить со стороны Украины — дальше можно ничего не обсуждать», — сказал он.

Говоря о Донбассе, Пушилин отметил, что часть угольных шахт была затоплена, поскольку они были разрушены в ходе обстрелов ВСУ. Другие из них прекратили работу из-за экономической нецелесообразности на фоне энергетической блокады со стороны Киева, добавил политик.

Ранее пользователи Facebook обрушились с критикой на Зеленского из-за его заявления о Крыме и Донбассе. В Сети выразили мнение, что «экобомбой» является сама Украина.