Москва, 6 ноября. Композитор Александр Градский объяснил, почему не решился пригласить в свою команду певицу Ану Агрбу в шоу «Гoлoc». Судья проекта повздорил с музыкантом Леонидом Агутиным из-за исполнительницы.

Певица Ана Агрба произвела фурор в новом эпизоде шоу «Гoлoc». Артистка выбрала для отборочного тура песню Анжелики Варум «День опять погас». Наставник проекта Леонид Агутин поспешил повернуться к исполнительнице, но затем его пришлось уговаривать принять ее в свою команду. Сделал это композитор Александр Градский.

Как оказалось, он хотел повернуться к артистке, но не решился на это, зато набросился на девушку с вопросами. Как только Агутин пожелал познакомиться с исполнительницей, судья поспешил перебить его.

«Подожди, это я говорю. Повернулся-то ты, а познакомиться хочу я!» — заявил композитор.

Несмотря на успех Агрбы, ее стиль не подошел Градскому. Наставник поборолся за внимание артистки, но затем признался, что ей не место в его команде.

«Я очень хотел повернуться, но не знаю, что с вами делать, поэтому пилил Леонида Николаевича. Мол, это же твой артист! Ну что ты сидишь?! Я его допилил», — отметил композитор.

Экс-участница шоу «Гoлoc» Александра Белякова поделилась впечатлениями от сотрудничества с Градским. Артистка рассказала, каким оказался композитор за кулисами шоу.