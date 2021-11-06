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Эксперты сервиса OneTwoTrip выяснили, что россияне склонны к авантюрам в путешествиях

  /   Обновлено: 06 ноября 2021 12:00
Общество
Эксперты сервиса OneTwoTrip выяснили, что россияне склонны к авантюрам в путешествиях
pixabay.com  /  Sammy-Williams

Москва, 6 ноября. Специалисты сервиса OneTwoTrip провели исследование и узнали, насколько жители России склонны к быстрым решениям и авантюрам в путешествиях.

Оказалось, что большинство россиян в поездках в другие города и страны не раз совершали спонтанные поступки. При этом, согласно опросу, более 83% респондентов могли бы решиться на путешествие всего за несколько часов до вылета.

«Рискнуть снять недорогой отель, ничего не зная о нем, смогли бы 75,2 процентов туристов», — сказано в исследовании.

Отмечается, что самыми популярными городами для спонтанных выездов, согласно результатам опроса, стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Ярославль. Кроме того, россияне не боятся пробовать новые блюда и смело соглашаются принять участие в экстремальных развлечениях.

Ранее аналитики сервиса OneTwoTrip рассказали о популярных местах отдыха у россиян в ноябре. В список городов для внутреннего туризма вошли Москва, Петербург и Сочи.

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путешествие спонтанность авантюра
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