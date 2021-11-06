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Спорт
Голевая передача Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче с «Эдмонтоном»
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Голевая передача Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче с «Эдмонтоном»
Спорт
Голевая передача Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче с «Эдмонтоном»
nhl.com

Эдмонтон, 6 ноября. «Нью-Йорк Рейнджерс», за который выступает российский форвард Артемий Панарин, потерпел поражение от «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Хоккеисты «Эдмонтона» одержали волевую победу над «Рейнджерс» в домашнем матче, который прошел минувшей ночью на арене «Роджерс Плейс». Встреча закончилась со счетом 6:5 в пользу хозяев. Победный гол «Эдмонтон» забросил на четвертой минуте овертайма.

У гостей результативную передачу на свой счет записал 30-летний российский нападающий Артемий Панарин. Его соотечественник и партнер по команде Александр Георгиев отразил 33 броска из 39.

Ранее российский форвард Александр Овечкин набрал три очка в гостевом матче НХЛ против «Флориды». Поединок завершился поражением «Вашингтона» со счетом 4:5.

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нхл эдмонтон рейнджерс панарин
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