Тарасова сравнила номер внука Пугачевой в «Ледниковом периоде» с разговором заик

Москва, 6 ноября. Известный актер и певец Никита Пресняков показал неплохой результат во время выступления в очередном выпуске шоу «Ледниковый период». В проекте внук примадонны Аллы Пугачевой выступает в паре с прославленной фигуристкой Натальей Забияко.

Для номера участники выбрали танго Роксаны из популярного мюзикла «Мулен руж». Всего за выступление они получили 11,82 балла. По мнению судей, и артистизм и технические навыки выступающих были примерно на одном уровне. Однако заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отметила, что ждет от Преснякова и Забияко номера на высшую оценку.

«До 6,0, конечно, хочется дорасти. Но для этого нужно не по два раза заходить на одну поддержку собираться, а сразу зайти. Эти все поддержки, элементы, эмоциональный вещи, их связывают связки, ваш разговор. А разговор получается немного как у заик», — отметила судья проекта.

Первый канал / Prt scr / Ледниковый Период

Тарасова подчеркнула, что катались участники хорошо, а выполненные ими подсечки привели ее в восторг. Она отметила, что Пресняков и Забияко технически выполнили номер практически безупречно, но могут лучше.

Ранее стало известно об эмоциональной реакции актрисы Янины Студилиной на провальное выступление в проекте. Звезда популярного сериала «Ранетки» расплакалась, благодаря судей за возможность выступать в шоу. В конце выпуска телезвезда и ее партнер Виталий Новиков покинули проект.