Политолог Сосновский: «Зеленые» могут сорвать формирование коалиции в бундестаге

Берлин, 6 ноября. В Германии есть угроза срыва формирования правительственной коалиции из-за позиции представителей партии «Зеленые», рассказал политолог Александр Сосновский.

Ранее в бундестаге решили формировать коалицию и распределять роли на фоне того, что на выборах ни одна из победивших партий не сумела набрать необходимого для получения парламентского большинства голосов. По словам Сосновского, сейчас формирование правительственной коалиции под вопросом из-за позиции представителей партии «Зеленые».

Партия выражает недовольство из-за отсутствия результатов и долгих переговоров по формированию коалиции. Сосновский же говорит, что причина совершенно не в этом.

«Хитрые "Зеленые" понимают, что попали в западню из-за поспешного обещания отказаться от ограничений по вирусу к марту 2022. Скорее всего, ограничения будут не сняты, а ужесточены», — убежден политолог.

pixabay.com / PD

Фактически предвыборные обещания оказались под угрозой срыва, что повлечет за собой неприятные последствия — понижение рейтинга партии в частности и непростую ситуацию в ФРГ в целом.

«Германию ждут интересные дни и, если повезет, полное перемешивание колоды», — — заключил Сосновский.

Как рассказал генсек партии «Союз-90/Зеленые» Михаэль Кельнер, будущим канцлером Германии может стать кандидат от СДПГ Олаф Шольц. Сейчас в Берлине идут коалиционные переговоры по формированию нового правительства, но партия «Зеленые» недовольна их ходом.