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Ученые Университета Бингемтон заявили, что дружелюбные коллеги ценятся больше компетентных

  /   Обновлено: 06 ноября 2021 11:50
Общество
Ученые Университета Бингемтон заявили, что дружелюбные коллеги ценятся больше компетентных
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Вашингтон, 6 ноября. Люди, которые проявляют дружелюбие и заслуживают доверия, с большей вероятностью будут отобраны для работы в команде в отличие от тех, кто известен только своими навыками и личной репутацией. К такому выводу пришли ученые из Университета Бингемтон.

Дружелюбие и надежность оказались более важными критериями при отборе людей для работы в команде, чем их компетентность. Специалисты выяснили это в ходе исследования с участием студентов, которых случайным образом распределили по командам в начале семестра для работы над классными проектами и заданиями.

«Мы предполагаем, что люди отбираются в важные целевые группы и команды из-за знаний, навыков и способностей, которые они привносят в работу. Однако это исследование показывает, что людей часто выбирают потому, что члены команды чувствуют себя с ними комфортно», — рассказала один из авторов работы Синтия Мопин.

В ходе эксперимента исследователи изучали поведение студентов, анализируя их общение. Оказалось, что поддержка между участниками помогала укреплять социальные связи, доверие и дружескую сплоченность команды. Таким образом, когда люди чувствуют, что могут доверять другому человеку, они с большей вероятностью захотят работать с ним вне зависимости от его навыков.

Специалисты сервиса «Зарплата.ру» провели опрос и выяснили, сколько сотрудников смотрят на работе сериалы. Оказалось, что 47% офисных служащих предпочитают такое времяпрепровождение.

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работа исследование навыки дружелюбие
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