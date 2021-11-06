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Россиян предупредили о возможном подорожании машин АвтоВАЗа
Экономика
Россиян предупредили о возможном подорожании машин АвтоВАЗа
Pr Scr lada.ru

Москва, 6 ноября. Российский завод «АвтоВАЗ» поднимет цены на свою продукцию в ближайший год. Вероятное подорожание прокомментировал директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. Его слова передает портал URA.RU.

Модельный ряд отечественного завода может стать дороже на 10%–15%. В денежном выражении это будет означать рост стоимости от 30 до 50 тысяч рублей. Специалист подчеркивает, что в текущих рыночных условиях такое решение можно считать мягким. Он указал на вынужденность этих мер.

«Это объективно небольшая наценка. Альтернативы АвтоВАЗу в своем ценовом сегменте не будет, а все прочие автомобили, как производящиеся в РФ, так и ввозимые сюда, тоже дорожают», — сказал эксперт.

АвтоВАЗ ранее фиксировал снижение объема продаж. На производительность предприятия также негативно повлиял общемировой дефицит компонентов. Аналогичные сообщения поступали от автомобильных гигантов General Motors и Ford.

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