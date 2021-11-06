Политолог Ищенко назвал пиар-акцией применение Украиной беспилотника Bayraktar в Донбассе

Переворачивать слова политиков и смысл официальных соглашений — привычное дело для украинских властей. Об этом сообщил в беседе с ФАН политолог Ростислав Ищенко. Заявление нового министра обороны Алексея Резникова о том, что применение беспилотника Bayraktar в Донбассе не нарушает Минские соглашения, по мнению Ищенко, — наглое отрицание очевидного.

«Они все время все трактуют по-своему. Особенно когда им надо от чего-то “отмазаться”, то они как на голубом глазу говорят, что здесь такого не написано. Им говорят, как же, вот, написано. А они отвечают, мол, да нет, напечатано. Для украинских руководителей отрицать очевидное стало нормой. И Резников ведет себя так, как ведут себя все остальные украинские лица, включая президента. Иначе он не может», — высказался политолог.

Резников считает, что украинские военные использовали ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе ради примитивного пиара. Эксперт напомнил, что то же самое украинские власти провернули в недалеком прошлом с поставкой противотанковых ракет Javelin.

«Три года назад они все рассказывали про Javelin. Что сейчас пришлют им волшебные Javelin, и Украина всех победит. Но в итоге Украина никого не победила. Потому что противотанковая ракета не является супероружием. И то же самое теперь с беспилотником Bayraktar. Обычные беспилотники не являются каким-то супероружием. Тем более в единственном числе. Но зато Украина своим гражданам продемонстрировала, что супероружие у нее есть — целый беспилотник. Это просто пиар-акция. С одной стороны, направленная на обострение ситуации в целом. С другой — на то, чтобы укрепить позиции украинского руководства внутри страны», — резюмировал Ростислав Ищенко.

facebook.com / Олексій Резніков

Накануне новый украинский министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина не нарушила Минские соглашения, ведь применять беспилотные аппараты в Донбассе запрещено лишь России. В эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» политик заявил:

«Я хочу обратить внимание на текст Минских соглашений, в котором четко записан запрет на использование беспилотных аппаратов. Но там есть одно важное слово, о котором забывают даже наши немецкие друзья, — иностранных. То есть это россиянам запрещено использовать беспилотники над украинской землей. А мы на своей земле, и это — украинский беспилотный аппарат».

Ранее Зеленский исключил Резникова из украинской делегации в переговорах по Донбассу. Временно исполняющим обязанности первого замглавы делегации назначили народного депутата от партии «Слуга народа» Андрея Костина. Он уже представляет украинскую сторону в рабочей группе по политическим вопросам.