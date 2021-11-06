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Бездомный испанец ведет видеоблог о жизни на улицах Мадрида
Общество

Испанец Джони знает все об уличной жизни: уже много лет он скитается по улицам Мадрида, не имея крыши над головой.

«Я живу на улице с конца 2015 года. Именно злоупотребление наркотиками привело меня сюда. Я бросил употреблять и перестал воровать, потому что боялся сесть в тюрьму. Когда-то я работал барменом и спускал всю зарплату на наркотики, не платил за квартиру и все такое. Однажды мой домовладелец сменил замки, и я оказался на улице», — рассказал Джони.

Однажды мадридец решил создать блог о жизни бездомного человека. В интернете он изучил технические особенности этого процесса и приступил к работе. К удивлению стримера, пользователи Сети стали проявлять к его контенту большой интерес.

«В первую неделю у меня было всего три зрителя, потом внезапно стало 50, 80, 100, 300, 500. Рост был настолько стремительным, что я был в шоке. Я не был раньше знаменит. Никто не знал меня ни в Twitter, ни в YouTube, ни в TikTok или Instagram», — пояснил блогер.

Джони поставил себе цель: пропагандировать только здоровый образ жизни, мотивировать подписчиков творить добро, призывать их развиваться и работать над собой. Недавно благодарные пользователи в прямом эфире собрали для Джонни сумму в 11 000 евро. После этого блогер несколько ночей провел в отеле и впервые за несколько лет выспался в настоящей кровати.

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