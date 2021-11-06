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Politico: минобороны США не поддержало идею об отказе от превентивного ядерного удара
Армия
Politico: минобороны США не поддержало идею об отказе от превентивного ядерного удара
wikipedia.org  /  USGS / Public Domain

Вашингтон, 6 ноября. Министерство обороны США не желает отказываться от принципа превентивного ядерного удара, на чем настаивает американский президент Джо Байден, сообщает издание Politico, ссылаясь на собственные источники.

По информации журналистов, в вопросе пересмотра ядерной политики Белый дом столкнулся с сильным сопротивлением Пентагона. В этой связи на ноябрь уже запланировали совещание на высоком уровне.

«Многодесятилетние амбиции Байдена сократить роль ядерного оружия в военном потенциале США сталкиваются с растущим сопротивлением со стороны Пентагона», — говорится в публикации.

Ранее также сообщалось, что против намерений главы Белого дома выступают партнеры США на мировой арене. В анкетах, которые администрация Байдена разослала союзным правительствам, те указали на последствия отказа США от принципа превентивного ядерного удара. Они полагают, что такой шаг якобы «придаст смелости» Москве и Пекину, передает «Царьград».

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