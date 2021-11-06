Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 ноября 12:17
12:16
Армия
NI назвал «летающий радар» А-50У основой успеха российской разведки
12:16
Экономика
Россияне готовятся увеличить траты в «черную пятницу» на треть
12:15
Общество
Ухудшение памяти у переболевших COVID-19 вызвано способностью вируса проникать в мозг
12:14
Общество
Бездомный испанец ведет видеоблог о жизни на улицах Мадрида
12:12
Общество
Полиция Нью-Йорка сорвала премьеру фильма о Пригожине «16-й»
12:11
Общество
Оставшиеся в небе: ФАН вспомнил пять авиакатастроф, оборвавших жизни знаменитостей
12:11
Общество
Японский врач Камимура предостерегла от чрезмерного употребления полезных продуктов
12:09
Происшествия
В Армении около 100 человек попали в больницу с подозрением на кишечную инфекцию
12:08
Спорт
Голевая передача Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче с «Эдмонтоном»
12:07
Общество
Прием пищи в одиночку повышает риск возникновения инсульта и инфаркта у пожилых женщин
Все новости

Российским водителям перечислили преимущества перебортовки колес

  /   Обновлено: 06 ноября 2021 11:35
Общество
Российским водителям перечислили преимущества перебортовки колес
pixabay.com

Москва, 6 ноября. Перебортовка колес выгодна в том случае, если у автомобиля большой пробег, а шины служат два-три сезона. Однако есть нюансы, которые необходимо учитывать, пишет «Российская газета».

Если диски и резина новые, ежесезонная перебортовка не принесет вреда. Однако если машина подержанная, вероятно, диски уже пострадали от коррозии, сколов и уже имеют вмятины. Также нельзя забывать о человеческом факторе: в шиномонтажных сервисах могут использовать изношенное оборудование, а работой по замене резины чаще всего занимаются люди, которые не обладают высокой квалификацией.

Практичность сезонной замены комплекта колес, куда входит и диски, и резина, очевидна, поскольку замену можно осуществить самостоятельно, воспользовавшись «балонником» и домкратом. Правда, и здесь нужно учитывать, что после покупки каких-то эксклюзивных комплектов водитель при повреждении рискует оказаться в ситуации, когда просто не сможет найти замену. Поэтому предпочтительнее делать выбор в пользу незамысловатого дизайна.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее предупредил, что температура воздуха на следующей неделе будет близиться к нулю. Таким образом, автовладельцам следует как можно скорее «переобуться» на зимнюю резину, чтобы не создавать аварийных ситуаций на дорогах.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Российским водителям перечислили преимущества перебортовки колес
перебортовка комплект колес российские водители
Комментировать