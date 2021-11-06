Российским водителям перечислили преимущества перебортовки колес

Москва, 6 ноября. Перебортовка колес выгодна в том случае, если у автомобиля большой пробег, а шины служат два-три сезона. Однако есть нюансы, которые необходимо учитывать, пишет «Российская газета».

Если диски и резина новые, ежесезонная перебортовка не принесет вреда. Однако если машина подержанная, вероятно, диски уже пострадали от коррозии, сколов и уже имеют вмятины. Также нельзя забывать о человеческом факторе: в шиномонтажных сервисах могут использовать изношенное оборудование, а работой по замене резины чаще всего занимаются люди, которые не обладают высокой квалификацией.

Практичность сезонной замены комплекта колес, куда входит и диски, и резина, очевидна, поскольку замену можно осуществить самостоятельно, воспользовавшись «балонником» и домкратом. Правда, и здесь нужно учитывать, что после покупки каких-то эксклюзивных комплектов водитель при повреждении рискует оказаться в ситуации, когда просто не сможет найти замену. Поэтому предпочтительнее делать выбор в пользу незамысловатого дизайна.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее предупредил, что температура воздуха на следующей неделе будет близиться к нулю. Таким образом, автовладельцам следует как можно скорее «переобуться» на зимнюю резину, чтобы не создавать аварийных ситуаций на дорогах.