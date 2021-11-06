Лобода призналась, что не дает концерты на Украине после ссоры с влиятельным мужчиной

Москва, 6 ноября. Певица Светлана Лобода вспомнила инцидент, после которого отказалась от сольных выступлений на Украине. Об этом артистка рассказала в интервью Маше Ефросининой.

Светлана Лобода регулярно посещает разные страны мира в рамках концертных туров. Однако артистка уже несколько лет не посещала родину с выступлениями после ссоры с украинцем. Звезда призналась в интервью, что один из ее концертов на Украине был сорван из-за конфликта с мужчиной — по ее мнению, тот был достаточно влиятелен и именно он мог привести к отмене шоу.

«После этого случая мы приняли решение, что не будем давать сольные концерты на Украине», — поделилась певица.

Инцидент произошел в 2018 году. С тех пор Лобода не давала концертов на родине и не планирует делать этого в будущем. Кроме того, артистке пришлось покинуть страну из-за чрезмерного внимания к ее персоне со стороны прессы.

Власти Украины также ополчились против телеведущего Максима Галкина. Артиста внесли в черный список по решению СБУ и признали персоной, угрожающей национальной безопасности страны. Шоумен пополнил реестр, в котором недавно оказались еще 30 россиян, в том числе несколько деятелей искусства.