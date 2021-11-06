Бывший муж Полины Гагариной объяснил, почему его сердце до сих пор свободно

Москва, 6 ноября. Известный звездный фотограф Дмитрий Исхаков поделился подробностями личной жизни. Бывший муж певицы Полины Гагарины не готов начать новые отношения даже спустя время после развода.

После скандального развода фотограф не торопится впускать в свою жизнь новую женщину. Долгое время в СМИ ходили слухи, что Исхаков связался с известной влиятельной женщиной, однако выяснилось, что это не имеет ничего общего с реальностью. По словам творца, вся его энергия направлена в работу, поэтому ему не хочется отношений.

«Мое сердце свободно. Не хочу привлекать к себе женское внимание. Моя неизрасходованная энергия идет в творчество. Понимаю, что у меня много сил, чтобы высказаться о том, что считаю важным. Много времени уходит на студию», — рассказал фотограф в передаче «На гребне волны» на телеканале «Москва 24».

Кроме того, Исхаков старается как можно больше времени проводить со своей дочерью Мией. Недавно он вместе с бывшей женой и ребенком сходил на детский утренник, фотографии с которого появились в его Instagram-аккаунте.

Prt Scr instagram.com / @isxakov

Ранее стало известно, что общение с дочерью является главным конфликтом между бывшими супругами. По словам Полины Гагариной, мужчина почти каждый день видится с ребенком, и она не понимает, почему он решил вдруг подать в суд для решения вопроса опеки.