Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 ноября 12:17
12:16
Армия
NI назвал «летающий радар» А-50У основой успеха российской разведки
12:16
Экономика
Россияне готовятся увеличить траты в «черную пятницу» на треть
12:15
Общество
Ухудшение памяти у переболевших COVID-19 вызвано способностью вируса проникать в мозг
12:14
Общество
Бездомный испанец ведет видеоблог о жизни на улицах Мадрида
12:12
Общество
Полиция Нью-Йорка сорвала премьеру фильма о Пригожине «16-й»
12:11
Общество
Оставшиеся в небе: ФАН вспомнил пять авиакатастроф, оборвавших жизни знаменитостей
12:11
Общество
Японский врач Камимура предостерегла от чрезмерного употребления полезных продуктов
12:09
Происшествия
В Армении около 100 человек попали в больницу с подозрением на кишечную инфекцию
12:08
Спорт
Голевая передача Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче с «Эдмонтоном»
12:07
Общество
Прием пищи в одиночку повышает риск возникновения инсульта и инфаркта у пожилых женщин
Все новости

Бывший муж Полины Гагариной объяснил, почему его сердце до сих пор свободно

  /   Обновлено: 06 ноября 2021 11:13
Шоу-бизнес
Бывший муж Полины Гагариной объяснил, почему его сердце до сих пор свободно
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 6 ноября. Известный звездный фотограф Дмитрий Исхаков поделился подробностями личной жизни. Бывший муж певицы Полины Гагарины не готов начать новые отношения даже спустя время после развода.

После скандального развода фотограф не торопится впускать в свою жизнь новую женщину. Долгое время в СМИ ходили слухи, что Исхаков связался с известной влиятельной женщиной, однако выяснилось, что это не имеет ничего общего с реальностью. По словам творца, вся его энергия направлена в работу, поэтому ему не хочется отношений.

«Мое сердце свободно. Не хочу привлекать к себе женское внимание. Моя неизрасходованная энергия идет в творчество. Понимаю, что у меня много сил, чтобы высказаться о том, что считаю важным. Много времени уходит на студию», — рассказал фотограф в передаче «На гребне волны» на телеканале «Москва 24».

Кроме того, Исхаков старается как можно больше времени проводить со своей дочерью Мией. Недавно он вместе с бывшей женой и ребенком сходил на детский утренник, фотографии с которого появились в его Instagram-аккаунте.

Бывший муж Полины Гагариной объяснил, почему его сердце до сих пор свободно
Prt Scr instagram.com / @isxakov

Ранее стало известно, что общение с дочерью является главным конфликтом между бывшими супругами. По словам Полины Гагариной, мужчина почти каждый день видится с ребенком, и она не понимает, почему он решил вдруг подать в суд для решения вопроса опеки.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Бывший муж Полины Гагариной объяснил, почему его сердце до сих пор свободно
отношения гагарина исхаков
Комментировать