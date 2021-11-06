Публицист Портников допустил, что Зеленский не сможет баллотироваться в президенты

Киев, 6 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский вряд ли выдвинет свою кандидатуру на второй срок, считает журналист и публицист Виталий Портников.

Как отмечает эксперт, все дело в том, что поддержка Зеленского со стороны избирателей стремительно падает, об этом говорят рейтинги. Портников указал на факторы, которые способны разрушить политическую карьеру Зеленского.

Сейчас определенные политические силы взялись за Зеленского, их грамотная тактика позволит полностью лишить его поддержки граждан. Речь идет специальных инструментах, из-за которых он больше не сможет участвовать в президентских выборах, пояснил Портников. Так, против Зеленского готовят новый серьезный компромат, а возможно и не один. Расследования понизят рейтинг политика до 3-5%.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Международное расследование — это не просто результат журналистских коллективов, это результат совместной операции спецслужб, надзорных органов и журналистов. Если такого рода заинтересованность есть, то она будет и далее, все это будет и далее расследоваться, могут появиться новые материалы», — пояснил публицист.

К концу своего президентского срока Зеленского ждет крах политической карьеры, заключил Портников.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что граждане страны осознали, к чему приводит политика действующего главы государства Владимира Зеленского, поэтому постепенно его поддержка гражданами страны прекращается. По его словам, народ полностью «разочаровался» за два года руководства Зеленского, поэтому следующие выборы в 2024 году могут закончиться не в его пользу.