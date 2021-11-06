Школы для девочек всех возрастов открылись в афганской провинции Герат

Кабул, 6 ноября. Правительство Афганистана, сформированное радикальным движением «Талибан»1 (запрещено в РФ), открыло в провинции Герат школы для девочек всех возрастов. Об этом сообщает региональное отделение агентства Sputnik со ссылкой на источники.

Отмечается, что решение об открытии образовательных учреждений было принято после многократных требований местного населения. При этом представители «Талибана» информацию никак не прокомментировали.

Ранее школьные занятия для учениц старших классов возобновились в провинциях Балх, Сари-Пуль, Бамиан и Кундуз.

Вопрос о продолжении школьного образования для девочек в Афганистане встал остро после смены власти в республике в середине августа, когда контроль над государством перешел к «Талибану». Группировка, занявшаяся формированием нового правительства, заявила о том, что страна отныне будет жить по законам шариата. Боевики также объявили, что в Афганистане будет введено раздельное обучение — то есть отдельные классы для мальчиков и девочек.

Несмотря на это, в сентябре к учебе вернулись лишь мужские классы. Эта ситуация всерьез озаботила представителей международных организаций. Так, генеральный директор ООН по образованию и культуре Одрэ Азуле заявляла:

«В это критическое время необходимо обеспечить соблюдение права на образование для всех учащихся, особенно девочек. Не менее важно, чтобы всем учителям-женщинам было разрешено вернуться в школу для преподавания, обеспечивая безопасную и инклюзивную среду обучения для детей в Афганистане».

In a meeting today with women activists, UNAMA Dep-Head @Metknu applauded their courage stressing that human rights of all Afghans must be respected. All girls must be able to return to school & all women back to workplaces. UN will continue to stand by the people of Afghanistan. pic.twitter.com/G0aFALhlrL — UNAMA News (@UNAMAnews) November 4, 2021

В ООН подчеркивали, что в случае, если обучение девочек в стране так и не возобновится, это станет серьезным нарушением их права на образование, а также нанесет колоссальный удар по прогрессу на всех уровнях образовательной системы Афганистана, который был достигнут при прежних властях.

С 2001 года уровень грамотности среди женской части населения Афганистана вырос с 17% до 30%. При этом количество учениц начальных школ в стране выросло до 2,5 млн в 2018 году против почти нуля в 2001-м. Численность девушек, получающих высшее образование, также возросла — с 5 000 до 90 000 человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.