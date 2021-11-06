Звезда «Ранеток» Янина Студилина расплакалась из-за провала в шоу «Ледниковый период»

Москва, 6 ноября. Российская актриса Янина Студилина не смогла сдержать эмоций в новом выпуске популярного шоу «Ледниковый период». Артистка выступает в паре с известным фигуристом Виталием Новиковым.

Перед началом выступлений стало известно, что в самом низу турнирной таблицы оказались две пары — звезда «Ранеток» со своим партнером и телеведущая Ксения Бородина, выступающая в паре с фигуристом Дмитрием Соловьевым. Участников пригласили на лед, чтобы вместе с ведущими проекта Алексеем Ягудиным и Алиной Загитовой обсудить результаты их предыдущих выступлений.

Студилина активно стала благодарить всех судей проекта, в том числе и заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову. Во время своего обращения актриса не смогла сдержать слез.

«Спасибо огромное поддержке жюри, мне очень было приятно, что всегда отмечали прогресс, это стимулировало работать больше. Обещала себе, что не буду плакать», — поделилась переживаниями артистка, обняв партнера по шоу.

По итогам зрительского голосования Студилина и Новиков покинули проект, поклонники в очередной раз спасли ведущую телестройки «Дом-2». В качестве прощального подарка участники показали зрителям номер под композицию Криса де Бурга Lady in red.

Ранее стало известно, что продюсер и постановщик шоу Илья Авербух приглашал для участия в новом сезоне известных российских гимнасток Дину и Арину Авериных. Однако несмотря на репетиции, спортсменки не смогли принять участие в съемках из-за соревнований.