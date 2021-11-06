Оставшиеся в небе: ФАН вспомнил пять авиакатастроф, оборвавших жизни знаменитостей

Авиакатастрофы, в которых гибнут люди, — всегда трагедия. Но с еще большей горечью мы читаем новости о крушениях, жертвами которых становятся известные общественные деятели, любимые публикой артисты или спортсмены. После печальных известий о гибели популярной в Бразилии певицы Марилии Мендонсы мы решили вспомнить воздушные катастрофы, из-за которых мир терял ярких и значимых людей.

Алия (2001)

Prt Scr youtube.com / Aaliyah

25 августа в результате авиакатастрофы оборвалась жизнь 22-летней восходящей звезды Алии, которую называли ни много ни мало «принцессой R'n'B». Вместе со своей командой девушка отправилась на Багамы для съемок клипа и, закончив работу раньше срока, решила вылететь во Флориду. Это решение стало роковым: самолет упал спустя несколько минут после взлета, миновав всего 60 метров взлетной полосы. Все пассажиры погибли на месте, у самой Алии не было шансов выжить, как установили медики.

Результаты последующего за этим расследования были шокирующими. Как гласят данные, у сидевшего за штурвалом пилота Луи Моралеса III не было даже лицензии, зато в его крови были обнаружены следы алкоголя и наркотиков. Кроме того, к катастрофе привело и то, что самолет попросту не был предназначен для такого количества людей и багажа на борту.

Александр Лебедь (2002)

Global Look Press / Alexandr Yakovlev/Russian Look

28 апреля 2002 года на Буйбинском перевале (Красноярский край) потерпел крушение вертолет Ми-8, на котором губернатор Александр Лебедь и члены его администрации летели на открытие новой горнолыжной трассы в Восточных Саянах. Политика доставили в больницу города Абакан, где он скончался спустя четыре часа от полученных ран. Помимо него, в результате катастрофы погибли еще семь человек.

Невские Новости / Надежда Дроздова

Касательно причин трагедии высказывались разные версии, в том числе диверсия — к лопасти несущего винта было прикреплено взрывное устройство — и отсутствие точных аэронавигационных карт. Но как постановила государственная комиссия, официальной причиной происшествия стала неудовлетворительная подготовка экипажа к полету. Спустя два года командир воздушного судна Тахир Ахмеров был приговорен к четырем годам лишения свободы; второй пилот Алексей Курилович получил три года условно.

Лех Качиньский (2010)

Global Look Press / Michal Fludra/ZUMAPRESS.com

11 лет назад в катастрофе под Смоленском погиб президент Польши Лех Качиньский, летевший в Россию на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела. На борту авиалайнера Ту-154М также находились его супруга Мария Качиньская, известные польские политики, военные, общественные и религиозные деятели. Все пассажиры воздушного судна и его экипаж, к сожалению, погибли.

wikipedia.org / 2010 Polish Air Force Tu-154 crash

У этой трагедии были разные версии, в том числе и теракт. Однако официальной причиной крушения стала ошибка пилота, совершенная им из-за густого тумана, стоявшего в тот день. Страшная катастрофа 2010 года стала крупнейшей по числу жертв среди авиакатастроф, в которых погибали первые лица государства.

Команда «Локомотива» (2011)

TACC / Смирнов Владимир

7 сентября 2011 года стало страшным днем для спортивного мира и не только. Авиалайнер Як-42Д, направлявшийся из Ярославля в Минск, разбился спустя несколько секунд после взлета. На его борту находилась команда ярославского хоккейного клуба «Локомотив», летевшая в Беларусь на матч с местным «Динамо». Из 37 пассажиров и 8 членов экипажа выжили всего двое: инженер Александр Сизов и хоккеист Александр Галимов, который через несколько дней скончался от полученных травм.

Официальным расследованием причин катастрофы занялся Межгосударственный авиационный комитет (МАК), который постановил, что к трагедии привели ошибочные действия экипажа — кто-то из пилотов нажал на тормозные педали во время разбега самолета по взлетно-посадочной полосе. Эта трагедия не только разбила сердца миллионов россиян, но и нашла отражение в кинематографе: спустя десять лет на экраны вышла спортивная драма «Небесная команда», рассказывающая о команде «Локомотива» и ее болельщиках.

Доктор Лиза (2016 год)

wikipedia.org / Andrew Butko/CC BY-SA 3.0

25 декабря 2016 года в Черном море потерпел крушение военный самолет ТУ-154, направлявшийся из Адлера в Сирию. На борту авиалайнера находилось 92 человека, среди которых были артисты ансамбля имени Александрова, журналисты нескольких федеральных каналов, а также врач, филантроп и правозащитница Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза. Это происшествие стало настоящим шоком для российской общественности, многие восприняли новость как личную трагедию и не верили в нее до конца.

Федеральное агентство новостей / Денис Машкин

Почти полгода понадобилось экспертам, чтобы выявить причины крушения. Среди возможных называли и перегруз самолета, и возникшие на борту технические неполадки. Однако по итогу экспертизы обнаружилось, что трагедия произошла из-за нарушения пространственной ориентировки командира воздушного корабля Романа Волкова.