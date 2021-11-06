Расходы жителей России на развлечения выросли почти на 20%

Москва, 6 ноября. Жители Российской Федерации увеличили расходы на развлечения. К таким выводам пришли аналитики банка «Русский стандарт». Эксперты проанализировали траты граждан за три квартала текущего года. Об этом сообщает ТАСС.

Россияне стали чаще и больше платить за развлечения. В эту категорию входит покупка билетов в кино, парки аттракционов, на концерты и прочее. Согласно статистике, больше всего покупок приходится на подкатегорию «кино», средний чек — 857 рублей.

«За три квартала 2021 года общее количество операций по картам банка при оплате развлечений у россиян выросло на 35%, а средний чек — на 19% относительно аналогичного периода 2020 года и составил 2 тыс. 41 рубль», — сообщили в финансовой организации.

Сбербанк ранее провел опрос, чтобы выяснить популярные среди граждан страны способы повышения доходов. Самыми распространенными ответами стали необходимость больше и лучше работать, получение образования, а также открытие собственного бизнеса, передает «ФедералПресс».