США могут распечатать стратегические нефтяные резервы для стабилизации рынка

Вашингтон, 6 ноября. Власти США рассматривают возможность распечатывания стратегических нефтяных резервов для стабилизации цен на рынке черного золота, передает Bloomberg со ссылкой на министра энергетики страны Джениффер Грэнхолм.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в четверг, 4 ноября, отвечая на вопрос о возможных поставках сырья из запасов, заявила, что Вашингтон рассмотрит «все имеющиеся в их распоряжении инструменты для повышения устойчивости и укрепления доверия людей». При этом она добавила, что не может предоставить более подробной информации.

«Мы определенно рассматриваем вариант с (поставками нефти. — Прим. ФАН) из стратегических резервов. Президенту (США Джо Байдену. — Прим. ФАН) будет, что сказать на этот счет», — подчеркнула глава Минэнерго Грэнхолм, отметив, что администрация обеспокоена текущим уровнем цен на нефть.

Газета The New York Times ранее сообщала, что организация стран — экспортеров нефти ОПЕК+ отказалась наращивать добычу сырья после заявления президента США Джо Байдена. В итоге участники альянса решили придерживаться действующего плана.