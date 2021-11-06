Гончаренко объяснила неудачное выступление Щербаковой в короткой программе Гран-при Италии

Москва, 6 ноября. Тренер Ирина Гончаренко оценила выступление Анны Щербаковой в короткой программе на третьем этапе Гран-при, который проходит в Италии.

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко считает, что занимающая третье место после короткой программы на Гран-при Италии чемпионка мира 2021 года Анна Щербакова не успела полноценно восстановиться от травмы, поэтому не смогла победить. Об этом она рассказала в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

«Сегодня у нее была смена программы. Видимо, тренерскому штабу хочется новых образов и эмоций. Мы имеем то, что имеем, но нужно бороться за первые места. Все идет хорошо, всегда все решает произвольная программа. Отрывы небольшие, надо бороться», — подчеркнула Гончаренко.

Накануне российские фигуристки впервые с 2019 года не смогли выиграть короткую программу на крупном турнире. Лучший результат показала бельгийка Луна Хендрикс, получившая за прокат 73,52 балла.