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13-летний палестинец убит в ходе беспорядков на Западном берегу реки Иордан
Весь мир
13-летний палестинец убит в ходе беспорядков на Западном берегу реки Иордан
Global Look Press  /  Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency

Иерусалим, 6 ноября. Тринадцатилетний палестинский подросток Мухаммад Даадас погиб в ходе протестов, вызванных решением израильского правительства о возведении 3 200 новых зданий на Западном Берегу.

Инцидент произошел в ходе народных выступлений, имевших место в ряде арабских поселений западнее Евфрата 5 ноября. После традиционного перехода демонстраций в беспорядки начался их разгон израильскими силовиками. Это произошло и в деревне Дейр Аль-Хатаб (восточнее города Наблус), где Даадас получил ранение в живот и вскоре скончался в больнице.

В тот же день, как сообщило Министерство здравоохранения Палестины, шестерым арабам из деревни Бейт-Даджан (восточнее Наблуса) понадобилась медицинская помощь после вдыхания слезоточивого газа. Еще двое получили ранения в деревне Бейт.

Западный Берег, как и Восточный Иерусалим, перешел под фактический контроль Израиля по результатам Шестидневной войны 1967 года, носившей для еврейского государства оборонительный характер. Международное сообщество официально рассматривает это как оккупацию, и в резолюциях ООН №242, №2334 содержатся призывы к Израилю об отступлении с этих территорий.

13-летний палестинский подросток погиб в ходе беспорядков на Западном Берегу
Федеральное агентство новостей /

Тем не менее с 1967 года здесь выросло множество еврейских населенных пунктов с сотнями тысяч жителей. Арабы регулярно протестуют против этого процесса, так как Палестинская автономия рассматривает данные земли как часть будущего палестинского государства. Рядовое же арабское население возмущено отъемом их участков и сельхозугодий.

Израильское руководство, на данный момент возглавляемое премьер-министром Нафтали Беннетом, отказывается обсуждать этот варант событий, однако выражает готовность вкладывать финансовые ресурсы в развитие не только еврейских, но и арабских поселений.

Как правило, палестинцы выходят на протесты после пятничных молитв, и это всегда заканчивается насилием, иногда — человеческими жертвами. Причем по уставу израильских правоохранителей средства разгона беспорядков можно применять лишь в ответ на нападение или создание угрозы для жизни или здоровья окружающих.

Чаще всего в таких ситуациях погибают молодые арабы — это связано как с тем, что они составляют костяк протестующих, так и с тем, что они активно забрасывают полицию камнями, бутылками с зажигательной смесью и петардами. При разгоне толпы активно применяются слезоточивый газ и пули с резиновой оболочкой, которые в некоторых случаях способны убить.

Показательным случаем является гибель палестинца на шоссе 60, имевшая место 15 октября: израильские военнослужащие открыли огонь из летального оружия по двум лицам, забросавшим их автомобиль коктейлями Молотова.

Еще один араб был убит и 30 ранены в ходе беспорядков у горы Сабих 24 сентября. Убитый 21-летний мужчина был в составе толпы, двинувшейся к строящемуся еврейскому поселению Авитар, где вступил в противостояние с полицейскими.

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израиль беспорядки палестина
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