13-летний палестинец убит в ходе беспорядков на Западном берегу реки Иордан

Иерусалим, 6 ноября. Тринадцатилетний палестинский подросток Мухаммад Даадас погиб в ходе протестов, вызванных решением израильского правительства о возведении 3 200 новых зданий на Западном Берегу.

Инцидент произошел в ходе народных выступлений, имевших место в ряде арабских поселений западнее Евфрата 5 ноября. После традиционного перехода демонстраций в беспорядки начался их разгон израильскими силовиками. Это произошло и в деревне Дейр Аль-Хатаб (восточнее города Наблус), где Даадас получил ранение в живот и вскоре скончался в больнице.

BREAKING: A 13-year-old Palestinian child has been shot dead by Israeli forces in Nablus



"The Palestinian ministry of health said that Mohammed Daadas, 13, arrived at hospital with a bullet in his stomach." @MiddleEastEye https://t.co/JGcKr1dJWu — Palestine Deep Dive (@PDeepdive) November 5, 2021

В тот же день, как сообщило Министерство здравоохранения Палестины, шестерым арабам из деревни Бейт-Даджан (восточнее Наблуса) понадобилась медицинская помощь после вдыхания слезоточивого газа. Еще двое получили ранения в деревне Бейт.

Западный Берег, как и Восточный Иерусалим, перешел под фактический контроль Израиля по результатам Шестидневной войны 1967 года, носившей для еврейского государства оборонительный характер. Международное сообщество официально рассматривает это как оккупацию, и в резолюциях ООН №242, №2334 содержатся призывы к Израилю об отступлении с этих территорий.

Федеральное агентство новостей /

Тем не менее с 1967 года здесь выросло множество еврейских населенных пунктов с сотнями тысяч жителей. Арабы регулярно протестуют против этого процесса, так как Палестинская автономия рассматривает данные земли как часть будущего палестинского государства. Рядовое же арабское население возмущено отъемом их участков и сельхозугодий.

Израильское руководство, на данный момент возглавляемое премьер-министром Нафтали Беннетом, отказывается обсуждать этот варант событий, однако выражает готовность вкладывать финансовые ресурсы в развитие не только еврейских, но и арабских поселений.

"Israeli troops killed a Palestinian boy at protests against illegal Israeli settlements in the occupied West Bank.



The boy was 13 and shot in the stomach, say medics. 6 other people were wounded by tear gas.



Israeli forces have killed at least 80 … pic.twitter.com/7KAE8reTbu" — Muzamil (@promuzi) November 6, 2021

Как правило, палестинцы выходят на протесты после пятничных молитв, и это всегда заканчивается насилием, иногда — человеческими жертвами. Причем по уставу израильских правоохранителей средства разгона беспорядков можно применять лишь в ответ на нападение или создание угрозы для жизни или здоровья окружающих.

Чаще всего в таких ситуациях погибают молодые арабы — это связано как с тем, что они составляют костяк протестующих, так и с тем, что они активно забрасывают полицию камнями, бутылками с зажигательной смесью и петардами. При разгоне толпы активно применяются слезоточивый газ и пули с резиновой оболочкой, которые в некоторых случаях способны убить.

This is mesmerizing!



An elderly Palestinian man confronts heavily armed Israeli Occupation Forces during protests against illegal Israeli settlements in the village of Deir Jarir in the Occupied West Bank on Friday.



(via Quds News) pic.twitter.com/gjpYVkrH2j — CJ Werleman (@cjwerleman) January 2, 2021

Показательным случаем является гибель палестинца на шоссе 60, имевшая место 15 октября: израильские военнослужащие открыли огонь из летального оружия по двум лицам, забросавшим их автомобиль коктейлями Молотова.

Еще один араб был убит и 30 ранены в ходе беспорядков у горы Сабих 24 сентября. Убитый 21-летний мужчина был в составе толпы, двинувшейся к строящемуся еврейскому поселению Авитар, где вступил в противостояние с полицейскими.