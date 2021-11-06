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Захарова назвала «филиалом ада» строительство стены на границе ЕС с Белоруссией
Политика
Захарова назвала «филиалом ада» строительство стены на границе ЕС с Белоруссией
facebook.com  /  Мария Захарова

Москва, 6 ноября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала строительство стены на границе Евросоюза с Белоруссией.

Она напомнила, что до этого на Западе на все лады издевались над строительством стены на границе США и Мексики, но сейчас сами поступают аналогично. Когда стена «кого надо», о нее можно разбить все высокие стандарты, которыми ранее пытались разрушить стену «неправильную», написала она в Telegram-канале.

Выяснилось, что ЕС выделил странам Юго-Восточной Европы 532 миллиона евро на «защиту границ», но деньги пошли на содержание специальных «команд», выдавливающих мигрантов за пределы границ Евросоюза, указала она.

«Теперь понятно, почему настолько спокойно в Европе относятся к тому филиалу ада, который разворачивается руками Варшавы и Вильнюса на восточной границе ЕС с Белоруссией. Этот сознательный шаг укладывается в общую концепцию миграционной политики ЕС», — высказалась Мария Захароова.

Представитель ведомства добавила, что все это сопровождается официальным ввозом в Европу тысяч беженцев из Афганистана.

Ранее МИД Франции обвинило президента Белоруссии Александра Лукашенко в миграционном кризисе, возникшем на границе с Польшей и Литвой. Однако французы не согласились с заявлением ведомства.

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мигранты евросоюз захарова мид рф
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