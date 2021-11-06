Готовящаяся к свадьбе Пэрис Хилтон не может определиться с выбором платья невесты

Лос-Анджелес, 6 ноября. Пока коллеги королевы гламура и самой скандальной дамы 2000-х Пэрис Хилтон только отшивают подвенечные платья, она надеется, что успеет купить церемониальный наряд в последний момент. Правда, по мнению тех, кто хорошо знает звезду, это может быть намеком, что дама снова захочет сбежать с церемонии, пишет Elle.
По данным The New York Post, Пэрис Хилтон уже изменила место проведения своей свадьбы. Пока она запланирована на следующий четверг, но кто знает, состоится ли мероприятие — ведь у этой дамочки все может измениться в миг.
Фирменный стиль блондинки — принимать важные решения вплотную к заветной дате. «Типичный водолей», как бы сказали астрологи.
Сейчас, как сообщил американскому изданию близкий к Хилтон источник, невеста находится в подвешенном состоянии и думает, в каком платье пойти под венец. Ее выбор колеблется между Valentino или Oscar de la Renta. Кстати, на днях Пэрис и ее сестру Ники Хилтон заметили именно в магазине Valentino в Нью-Йорке.
Есть, правда, и уже решенные вопросы. Так, например, сформированы образы подружек невесты. Все они являются членами семьи Хилтон и облачатся в розовые платья бренда Alice+Olivia. Стоит отметить, что это любимая марка звезды реалити-шоу. Ники, естественно, выступит как почетная гостья церемонии.
Жениха Пэрис зовут Картер Реум, он известный в мире инвестор. Ожидается, что вечеринка в честь их бракосочетания продлится три дня и четыре ночи. Место проведения — поместье Бель-Эйр, принадлежащее покойному дедушке невесты — Бэррону Хилтону.
Второй день празднования гости планируют провести на пирсе Санта-Моника. Там пройдет карнавал. На третий вечер состоится строгий гала-ужин по дресс-коду Black Tie.
Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон в первый раз готовится стать матерью.