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Готовящаяся к свадьбе Пэрис Хилтон не может определиться с выбором платья невесты
Шоу-бизнес
Готовящаяся к свадьбе Пэрис Хилтон не может определиться с выбором платья невесты
instagram.com  /  parishilton

Лос-Анджелес, 6 ноября. Пока коллеги королевы гламура и самой скандальной дамы 2000-х Пэрис Хилтон только отшивают подвенечные платья, она надеется, что успеет купить церемониальный наряд в последний момент. Правда, по мнению тех, кто хорошо знает звезду, это может быть намеком, что дама снова захочет сбежать с церемонии, пишет Elle.

По данным The New York Post, Пэрис Хилтон уже изменила место проведения своей свадьбы. Пока она запланирована на следующий четверг, но кто знает, состоится ли мероприятие — ведь у этой дамочки все может измениться в миг.

Фирменный стиль блондинки — принимать важные решения вплотную к заветной дате. «Типичный водолей», как бы сказали астрологи.

Сейчас, как сообщил американскому изданию близкий к Хилтон источник, невеста находится в подвешенном состоянии и думает, в каком платье пойти под венец. Ее выбор колеблется между Valentino или Oscar de la Renta. Кстати, на днях Пэрис и ее сестру Ники Хилтон заметили именно в магазине Valentino в Нью-Йорке.

Есть, правда, и уже решенные вопросы. Так, например, сформированы образы подружек невесты. Все они являются членами семьи Хилтон и облачатся в розовые платья бренда Alice+Olivia. Стоит отметить, что это любимая марка звезды реалити-шоу. Ники, естественно, выступит как почетная гостья церемонии.

Жениха Пэрис зовут Картер Реум, он известный в мире инвестор. Ожидается, что вечеринка в честь их бракосочетания продлится три дня и четыре ночи. Место проведения — поместье Бель-Эйр, принадлежащее покойному дедушке невесты — Бэррону Хилтону.

Второй день празднования гости планируют провести на пирсе Санта-Моника. Там пройдет карнавал. На третий вечер состоится строгий гала-ужин по дресс-коду Black Tie.

Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон в первый раз готовится стать матерью.

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